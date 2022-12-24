المعدات اللازمة للسفر

الوكيل الإخباري - يتطلب السفر التجهيز المُسبق له وتوفير كافة الأدوات والمعدات التي يمكن الاحتياج إليها أثناء مدة الرحلة السياحية من أجل زيادة الشعور بالراحة خلال فترة الإقامة، لذا يمكن توفير بعض المعدات اللازمة التي قد يتطلبها السفر خلال فترة الرحلة السياحية ويكون المسافر في حاجة مُلحة إليها.



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شاحن USB

يحتاج المسافر إلى الشاحن المحمول طوال فترة الرحلة السياحية، وذلك لأهميته البالغة من خلال الاستعانة بها لشحن الهاتف طوال فترة التجول داخل الوجهة السياحية وذلك حتى تكون بطارية الهاتف ممتلئة طوال الوقت حتى لا يشعر المسافر بحالة من الضياع في حالة انتهاء بطارية الهاتف من أجل سهولة إجراء المكالمات الهاتفية والتصوير وغير ذلك.

مكعبات التعبئة

تساعد أكياس النايلون هذه في تنظيم المعدات والملابس وتوفير مساحة كبيرة، بالإضافة إلى وضع الملابس في مكعبات ملونة، ملابس داخلية بيضاء وقمصان حمراء وسراويل قصيرة وتنانير باللون الأزرق، كما أنها خفيفة الوزن .

مكعبات الضغط

في حالة الرغبة في توفير مساحة في حقائب السفر الخاصة، فإن مكعبات الضغط، كما أنها بمثابة أكياس للأغراض حيث يمكن حشر الملابس في حقيبة ثم إغلاقها لتوفير مساحة أكبر في حقائب الظهر الخاصة.



حقيبة تنزه قابلة للطي

يمكن الاحتفاظ بحقيبة صغيرة قابلة للطي للمشي لمسافات طويلة في متناول اليد، هذه الحقيبة هي خيار خفيف الوزن رائع لإضافته إلى قائمة التعبئة الخاصة، إنه يوفر المساحة، وخفيف الوزن للغاية ويمكن طيه حتى حجم الجيب، إنه مثالي لملء عناصر الشاطئ ومعدات المشي الأساسية ويمكنه حمل بعض معدات التصوير الصغيرة.



كيس جاف

من الملحقات الأخرى التي يجب الاحتفاظ بها في حقيبة صغيرة جافة مقاومة للماء، حيث يمكن الحصول على أكياس جافة خفيفة الوزن، عند التجديف بالكاياك أو التنزه تحت المطر أو الخروج على متن قارب، لوضع معدات التصوير الفوتوغرافي في حقيبة مقاومة للماء بدلاً من الحقيبة العادية، بالإضافة إلى ذلك، في حالة القيام بالتجديف بالكاياك أو التجديف، فيمكن ربط الحقيبة بالقارب لعدم فقدان الأشياء والممتلكات الثمينة.



كمبيوتر محمول

المسافر العادي الذي لا يعمل قد يرغب في حمل جهاز كمبيوتر محمول هذه الأيام، حيث أن الأجهزة لديها القدرة على التحكم عن بعد، لذا يمكن القيام بتنزيل المسلسلات أو الأفلام المفضلة لمشاهدتها على الكمبيوتر.



مناديل معقم لليدين

مناديل معقمات الأيدي هي واحدة من أغراض السفر الأساسية وأشياء السفر الصغيرة التي تحدث فرقًا كبيرًا.

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