المغرب.. أوميكرون يعرقل إعداد مرشدين سياحيين في اللغة العبرية‬

الوكيل الاخباري-
تسبب ارتفاع حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" في المغرب في توقيف سلسلة تكوينات لفائدة عدد من المرشدين السياحيين في اللغة العبرية، كانت أطلقتها جمعية تعنى بالتراث اليهودي المغربي.اضافة اعلان
وكشفت مصادر لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية أن "قرار إغلاق الحدود الجوية للمغرب تسبب في توقيف عدد من البرامج التكوينية الموجهة إلى أكثر من 100 مرشد سياحي"، مبينة أن "هناك استعدادا لإعادة برمجة هذه البرامج التكوينية عقب استعداد السلطات المغربية فتح الحدود".
وأوضحت المصادر أن "عددا من المراكز السياحية المغربية تستعد لاستقبال مؤطرين ومهتمين بالثقافة العبرية واليهودية لتقديم تكوينات مكثفة لفائدة مرشدين سياحيين، علما أن المملكة تستعد لاستقبال أكثر من 500 ألف من السياح اليهود".
المصدر: روسيا اليوم