الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

التنمية: إخلاء 48 أسرة و5 أشخاص منذ بداية المنخفض الجوي

إقليم البترا تعاملت مع زوار انقطعت بهم السبل بسبب تراكم الثلوج

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

دفاع مدني البلقاء يتعامل مع 182 حالة إسعاف خلال المنخفض

الكهرباء الوطنية: الاحمال الكهربائية تسجل 3810 ميغاواط

سقوط عمود كهرباء في حي نزال بسبب الثلوج

مفوضية اللاجئين: الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين تسير بشكل اعتيادي

مواطن يناشد بنقله إلى المستشفى في عين الباشا

مدير الامن العام: نناشد المواطنين بعدم الخروج

الأرصاد: فرصة لتساقط الثلوج مجددا في هذه المناطق

الخميس، 27-01-2022 09:22 ص

المغرب.. أوميكرون يعرقل إعداد مرشدين سياحيين في اللغة العبرية‬

61f247ac42360432a30b44d7


الوكيل الاخباري- تسبب ارتفاع حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" في المغرب في توقيف سلسلة تكوينات لفائدة عدد من المرشدين السياحيين في اللغة العبرية‬، كانت أطلقتها جمعية تعنى بالتراث اليهودي المغربي.اضافة اعلان


وكشفت مصادر لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية أن "قرار إغلاق الحدود الجوية للمغرب تسبب في توقيف عدد من البرامج التكوينية الموجهة إلى أكثر من 100 مرشد سياحي"، مبينة أن "هناك استعدادا لإعادة برمجة هذه البرامج التكوينية عقب استعداد السلطات المغربية فتح الحدود".

وأوضحت المصادر أن "عددا من المراكز السياحية المغربية تستعد لاستقبال مؤطرين ومهتمين بالثقافة العبرية واليهودية لتقديم تكوينات مكثفة لفائدة مرشدين سياحيين، علما أن المملكة تستعد لاستقبال أكثر من 500 ألف من السياح اليهود".

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11-235-1200x675

الإمارات.. استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

57052

جولة على أشهر المتاحف العالمية

4e930a4c-75aa-45c1-bfb5-4138b069a999_16x9_1200x676

الخطوط السعودية: إعادة تشغيل الرحلات إلى تايلند مايو المقبل

a7e61ddc-f49c-4756-bcec-3c3205dbfa86_16x9_1200x676

رأس الخيمة تطور أكبر منتجع سياحي على جزيرة المرجان

7dd88fc1-e6b0-42db-9b94-db968c03c68d

الشتاء لا يزور هذه الأماكن من العالم

61efe54342360413cf4bc68f

تعليق الطيران بين تونس وبوركينافاسو

أخبار متعلقة
11-171-1200x675

شركات طيران تشكو من رحلات الأشباح.. والاتحاد الأوروبي يشكك في مزاعمها

عبارات_عن_السفر

لمحبي السفر... إليكم خدمة جديدة من منصة Airbnb

thumbs_b_c_9a8da915ee72ae934dcebdee16b8d4bd

المغرب ينظم رحلات استثنائية باتجاه 9 دول بينها تركيا

13-1-2022_01_34_43_GomhuriaOnline_91642030483

يونايتد إيرلاينز: إصابة 3 آلاف موظف بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

49036

الصويرة المغربية.. مدينة الأصالة والرياح والنشاطات السياحية