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الخميس، 26-11-2020 04:52 م

المغرب يخصص 534 مليون درهم للاستثمار في قطاعي السياحة والنقل الجو

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الوكيل الاخباري- قرر المغرب تخصيص مبلغ 534.12 مليون درهم كميزانية للاستثمار في قطاعي السياحة والنقل الجوي لسنة 2021.

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و صرحت وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أمس الاربعاء، عن أن هذه الميزانية ستكون لسنة 2021.

 

 

كما انها تعادل 90 في المائة من الميزانية الإجمالية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي "مغرس".


وخلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، أن الميزانية المخصصة للتسيير تفوق 60.11 مليون درهم (الدولار يعادل 0.11 درهم مغربي تقريبا)، وفق العلوي.


المصدر: سبوتنيك


 




 

 


 

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