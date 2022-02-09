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الأربعاء، 09-02-2022 03:54 م

الملابس المناسبة على متن الطائرة

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الوكيل الإخباري - يتطلب السفر بالطائرة ارتداء ملابس مريحة، لذا من الضروري انتقاء الملابس المناسبة أثناء السفر خصوصاً عند التواجد على متن الطائرة.

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السراويل المريحة
عندما يتعلق الأمر بملابس السفر، فإن أول شيء يجب مراعاته هو ارتداء السراويل المريحة، وذلك بسبب الجلوس ساعات طويلة على متن الطائرة والتي تحتاج بالطبع إلى ملابس مريحة وليست ضيقة، لذا فعلى المسافر التأكد من أن البنطلون ناعمًا ومريحًا وفضفاضًا.

 

وشاح أو سترة صوفية
يمكن أن يشعر المسافر بالبرد الشديد على متن الطائرة، لذا من الضروري أن يتواجد مع المسافر سترة صوفية أو وشاح يحميه من البرد طوال فترة الرحلة.

 

الأحذية المريحة 
ينصح بضرورة ارتداء الأحذية المريحة للحفاظ على سلامة القدمين، حيث أن البعض يقوم بالتجهيز لأوراق السفر داخل المطار واكتمالها قبل صعود الطائرة وبالتالي هذا يحتاج إلى حذاء مريح للمساعدة على الحركة، لذا يمكن الاستعانة بالأحذية الرياضية والمسطحة لسلامة القدمين وراحتها طوال فترة الرحلة.

 

الاستعانة بالألوان الداكنة
يفضل ارتداء الملابس ذات الألوان الداكنة والمحايدة، وذلك لأنها لا تتسبب في إظهار الأوساخ، حيث أن الطائرات تتسم بالأماكن الضيقة والمزدحمة لذا فمن الضروري توخي الحذر، لعدم انكساب بعض الأشياء أو ملامسة الأسطح غير النظيفة، بالإضافة إلى أن اختيار الألوان الداكنة والمحايدة ضمن الاختيارات المفضلة في حالة اصطحاب الأطفال في الرحلة.

 

ارتداء الطبقات
ينصح بضرورة ارتداء أكثر من قطعة ملابس على طبقات، وذلك بسبب برودة الطقس على متن الطائرة، لذا في هذا التوقيت من الضروري اختيارالملابس المريحة التي يمكن ارتدائها مع أكثر من طبقة حتى يشعر المسافر بالتدفئة طوال فترة الرحلة.


الجوارب الضاغطة
يفضل الاستعانة بالجوارب الضاغطة والثقيلة لتدفئة القدمين طوال فترة الرحلة على متن الطائرة، لذا فمن المهم انتهاء الجوارب السميكة في هذا التوقيت لارتدائها.


الملابس التي لا تترك تجاعيد
يفضل اختيار الملابس المريحة أثناء فترة التواجد على متن الطائرة، ولكن بشرط أن يتم انتقائها بعناية شديدة حتى لا تترك تجاعيد بسبب الجلوس فترة طويلة بالطائرة.

 

سيدتي

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