المنتجعات الساحلية الفاخرة في المملكة العربية السعودية

الوكيل الإخباري - مع السواحل على طول البحر الأحمر والخليج العربي، تدعي المملكة العربية السعودية أنها تتمتع ببعض من أجمل الشواطئ في العالم. يجب على المسافرين الباحثين عن ملاذ فاخر في فندق على شاطئ البحر التخطيط لرحلة فور وصولهم إلى جدة، ولذلك ينصح دائما بزيارة مكاتب تأجير سيارات جدة فور الوصول إلى المدينة، وذلك لتسهيل الرحلة وبدئها بسهولة ويسر.

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سيجد العديد من المغامرين والعائلات التي تبحث عن الشواطئ العامة بعضًا من أفضل الشواطئ في المملكة العربية السعودية في الوجهات السياحية مثل الجبيل والخبر وجزيرة فرسان.



الشواطئ العامة في المملكة العربية السعودية

تنتشر الشواطئ العامة في المملكة العربية السعودية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وفي المنطقة الشرقية على طول الخليج العربي (الفارسي). يجب على الضيوف الباحثين عن مغامرة وتجربة سفر أكثر تقليدية في المملكة العربية السعودية التخطيط لرحلة إلى أماكن بعيدة مثل أملج أو حقل في الجزء الشمالي من البلاد.

ومع ذلك، تضمن المنطقة الشرقية تجارب سياحية حقيقية في المدن الساحلية مثل الدمام والجبيل والخبر.

ولا تغادر جزيرة فرسان بالقرب من جازان. هذه المنطقة الواقعة جنوب البحر الأحمر كبيرة في ركوب القوارب والرياضات المائية والغوص وبالطبع قضاء أيام ممتعة على الشاطئ.



المنطقة الشرقية | شاطئ الفناتير، الجبيل

ينتظرك يومًا مثاليًا في الجبيل، حيث يمكن للزوار قضاء الصباح باللعب على شاطئ الفناتير وبعد الظهر في تكييف الهواء البارد في الفناتير مول.

يقع الشاطئ والمول في شبه جزيرة الفناتير في الجبيل، والتي تتميز بالكثير من مسارات المشي حتى يتمكن الزوار من التنزه بهدوء والاستمتاع بإطلالات على القوارب على الماء والنزهات العائلية على الرمال.



المنطقة الشرقية | شاطئ نصف القمر بالظهران

العائلات التي تبحث عن تجربة شاطئية عامة شاملة في المملكة العربية السعودية ستجدها في شاطئ نصف القمر.

هذه البقعة الجميلة على الساحل الشرقي لخليج نصف القمر في الظهران هادئة بما يكفي للسباحة والمرح بما يكفي بحيث لا يشعر الأطفال بالملل أبدًا. يتميز الشاطئ بمنطقة لعب وركوب مائية، وهو مجهز بالكامل بحمامات وخزائن وحتى دشات.









منطقة تبوك | شاطئ أملج، أملج

كن هادئًا للغاية إذا كنت تخطط لرحلة إلى شاطئ أملج، حيث لا يعرف الكثير من الناس على وجه الأرض عن الشواطئ البكر والجزر غير المستكشفة تقريبًا هناك. تحتوي هذه القرية الساحلية الصغيرة على العديد من الشواطئ الرملية العامة، وهي أيضًا بوابة "جزر المالديف في المملكة العربية السعودية"، وهي مجموعة من الجزر تمتد شمالًا إلى الوجه.



جزيرة ليبانا (Libanah) وأم سحر المجاورة، هما جزيرتان صغيرتان شهيرتان يمكن زيارتها أثناء الإقامة في أملج. فيما بينها مجموعات الحسني (جزيرة الحسني) الأكبر والأكثر شعبية (ولكن على الأرجح ليست مزدحمة). يمكن للضيوف التفاوض على السعر مع سائق قارب محلي والتواجد في أي من الجزر في أقل من ساعة.

جزيرة ليبانا، أو لبنان فقط، هي واحدة من 50 جزيرة مخصصة لمشروع البحر الأحمر، وهي مبادرة أطلقها ولي العهد في عام 2017 لتعزيز السياحة في المملكة العربية السعودية.



بدلاً من ذلك، شاطئ أملج، على ساحل المدينة، مذهل تمامًا. تعد الجزر وشاطئ أملج مكانًا رائعًا للسباحة وحمامات الشمس، كما أنها أماكن ممتازة لمشاهدة الطيور والغوص والرياضات المائية أيضًا.



منطقة الجوف | شاطئ حقل، حقل

يجب على الضيوف الذين يبحثون عن مغامرة خارج المسار في المملكة العربية السعودية التخطيط لرحلة إلى شمال حقل في منطقة الجوف.

يقع حقل على الطرف الشمالي الغربي للمملكة (بجوار الحدود الأردنية وعلى ساحل خليج العقبة)، ويعد الشاطئ العام من أكثر الشواطئ عزلة ونقاء في المملكة العربية السعودية. في حقل، لا يحتاج عشاق الشاطئ حتى إلى معرفة كيفية الغوص لإلقاء نظرة فاحصة على حطام سفينة، حيث أن حطام سفينة شاطئ حقل قريب بما يكفي بحيث يمكن للسباحين الوصول إلى هناك بمفردهم!



منطقة جيزان | شاطئ فرسان الكبير (شاطئ الغدير)

تعتبر جزيرة فرسان جنة للغواصين، ولكنها أيضًا مكان مثالي للعثور على الشواطئ العامة والموائل الطبيعية والإطلالات اللامتناهية على المياه الفيروزية للبحر الأحمر. يعتبر شاطئ الكبير (الذي تمت تهجئته أيضًا في الغدير) مكانًا رائعًا لقضاء إجازة عائلية أو إجازة مريحة للرحالة على الشاطئ.

من المشكوك فيه أن يتعب الضيوف من التسكع على الرمال البيضاء تحت أشعة الشمس، ولكن في حالة احتواء الجزيرة أيضًا على نصيبها العادل من مناطق الجذب السياحي، وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فإن جيزان مدينة رائعة لاستكشافها.

منتجعات شاطئية خاصة بجدة

يمكن للمسافرين الحصول على عطلة فاخرة من خلال الإقامة في أحد المنتجعات الشاطئية العديدة في جدة. تتيح هذه الفنادق الشاملة كليًا للضيوف - والضيوف فقط - الوصول إلى بعض من أفضل الشواطئ في المملكة العربية السعودية، لذلك فإن الخصوصية مضمونة. علاوة على الوصول إلى الشاطئ، تقدم العديد من هذه المنتجعات أيضًا عروض الغوص والغطس وجولات القوارب ودروس ركوب الأمواج شراعيًا.



شاطئ الرمال الفضية، جدة

سيحب المسافرون المغامرون يومًا على شاطئ سيلفر ساندز. يوفر نادي الشاطئ الخاص هذا امتدادًا كبيرًا للشاطئ الرملي بالإضافة إلى السباحة والغطس وركوب الأمواج شراعيًا. يتمتع الوافدون بشكل خاص بشاطئ Silver Sands لأن قواعد اللباس مريحة للغاية. لا يُسمح للأشخاص المغطاة بالكامل أو يرتدون عباءات على الشاطئ. ومع ذلك، لا يُسمح للرجال العزاب بالتواجد على الشاطئ أيضًا! مع الدخول المدفوع، يحصل الضيوف على وصول كامل إلى الشاطئ بالإضافة إلى كراسي الاستلقاء والمظلات والمطاعم والحمامات والاستحمام.



منتجع أويا بيتش، جدة

مستوحى من جزر اليونان، يعد OIA Beach Resort Jeddah / Family Only واحدًا من أحدث المنتجعات الشاطئية في جدة وقد بدأ بالفعل يلفت الانتباه لأجوائه المريحة والودية. يشتهر المنتجع بالسكان المحليين الصغار والضيوف الدوليين الذين يستمتعون بالتجديف بالكاياك والإبحار. يضم المنتجع أيضًا حديقة مائية عائمة وتراسًا مظللًا ومسبحًا لا متناهيًا في الهواء الطلق مع مساحة كبيرة على سطح السفينة.



يوفر منتجع أويا بيتش شققًا بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، كاملة مع مطابخ ومناطق للمعيشة وتناول الطعام. ويضم الفندق أيضًا ناديًا للأطفال وصالة ألعاب رياضية خاصة ومسبحًا داخليًا للسيدات فقط.

لحجز شقة، يشترط الحجز مسبقًا.

درة العروس، جدة

تعتبر درة العروس نادي الشاطئ الخاص الأصلي (والأقدم) في المملكة العربية السعودية، وهي منطقة منتجع ضخمة تضم 1000 فيلا ومدرسة للغوص وحتى مستشفى خاص. تعتبر المنطقة بأكملها مدينة بحد ذاتها وتشكل جزيرة اصطناعية في الضواحي الشمالية لمدينة جدة.

يمكن للضيوف حجز الفيلات المطلة على البحر لمدة يوم أو يومين مع ضمان الخصوصية التامة تقريبًا.

يعد المرسى مكانًا رائعًا للتنزه، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع عندما تندلع الحفلات والموسيقى الحية على حافة المياه. يعتبر المنتجع ليبراليًا للغاية ويتسم بالتساهل مع العديد من قواعد اللباس والتقاليد في المملكة العربية السعودية، مما يجعله مكانًا شهيرًا للإقامة للوافدين والسياح الدوليين.