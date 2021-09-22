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الأربعاء، 22-09-2021 03:25 م

الهيمالايا من الأعلى.. قمم العالم من الفضاء

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الوكيل الإخباري - التقط رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية صورة لجبل إيفرست، أعلى جبل على وجه الأرض، وهو جزء من سلسلة جبال الهيمالايا، وظهر في الصورة العديد من قمم العالم، بما في ذلك كانغشينجونغا وهو ثالث أعلى جبل في العالم. وتمتد سلسلة الجبال لنحو 2300 كيلومتر (1400 ميل) عبر باكستان والهند ونيبال والصين، ويبلغ متوسط ارتفاعها أكثر من 6100 متر.

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تحد سلسلة جبال الهيمالايا من الشمال الغربي سلسلة جبال القراقرم وسلسلة جبال الهندوكوش، ومن الشمال هضبة التبت، ومن الجنوب سهل الغانج الهندي يمكن تمييز سلسلة جبال الهيمالايا عن غيرها من سلاسل الجبال المحيطة بها، إلا أنه في بعض الأحيان قد يشمل مصطلح الهيمالايا سلسلة جبال القراقرم أيضًا وغيرها من سلاسل الجبال الأخرى في آسيا الوسطى.

 

ووفقاً لموقع "إيرث إبزورفيتوري" التابع لناسا، تظل قمم جبال الهيمالايا مغطاة بالثلوج على مدار العام تبعاً لفترتين رئيسيتين لهطول الأمطار، لتتراكم الثلوج عليها من ديسمبر إلى مايو، مع تساقط أكبر للثلوج في الجزء الغربي من نطاقها.

 

وبحلول نهاية شهر مايو، تبدأ الرياح الموسمية الصيفية في توجيه الهواء الرطب نحو شرق جبال الهيمالايا، حيث تهطل الأمطار إما على شكل زخات مطر أو ثلوج حتى شهر سبتمبر علماً بأن الطقس يكون أكثر اعتدالاً في المنطقة من سبتمبر حتى أوائل ديسمبر.

المصدر - البيان 

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