اليكم ابرز المدن السياحية في السعودية

الوكيل الإخباري - السياحة في السعودية من القطاعات الناشئة، وهي واحدة من اهم الأعمدة الإقتصادية في البلد، يقصدها ملايين المسلمين من كافة أصقاع الأرض لزيارة الأماكن المقدسة فيها، لأداء فريضة الحج وللسياحة الدينية.

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أهم مدن السياحة في السعودية

1 - الرياض:

عاصمة السعودية وأكبر مدنها، تعتبر من أكثر مدن السعودية توسعاً ونمواً، تتميز برمالها الذهبية والمراكز التجارية والمالية، ويظهر فيها التطور العمراني بأبها حلله، تضم المدينة الكثير من المطاعم التي تقدم اشهى اصناف المأكولات بالاضافة الى كونها تحتضن الكثير من الاماكن السياحية والترفيهية.

2 - جدة:

أجمل مدن السعودية، تُلقّب بعروس البحر الاحمر في السعودية، وتعد العاصمة الاقتصادية والسياحية في المملكة وتمتلك أكبر ميناء بحري على البحر الاحمر. تشتهر المدينة بأبراجها وكثرة ناطحات السحاب فيها، كما أنها تزخر بالعديد من الأماكن السياحية التاريخية والحديثة.

3- الدمام:

هي واحدة من اجمل مدن السعودية وهي الميناء الرئيسي على البحر في المنطقة الشرقية، حيث تطل على الخليج العربي من ثلاث جهات، وتمتاز بمناخها المعتدل طوال العام. تتمتع الدمام بشواطئ ساحرة وتضم اسواقاً مميزة، تشتمل على المجمعات الفخمة والاسواق الشعبية، بالاضافة الى المنتزهات وأماكن الترفيه والاماكن السياحية المتنوعة.

4 - المدينة المنورة:

ثاني أهم مركز ديني للمسلمين في كافة انحاء العالم، بعد الكعبة الشريفة والحرم المكي في مكة المكرمة. تحتضن العديد من معالم السياحة في السعودية وخصوصاً الدينية، والتي ترتبط بالدين الاسلامي حيث تستقطب الزوار من مختلف انحاء العالم.

5- الطائف:

من أهم وجهات السياحة في السعودية، تشتهر بمناخها المعتدل وطبيعتها ومنتزهاتها الخضراء، وتعتبر مصيفاً يجذب الزوّار من المدن والبلدان المجاورة.

6- الخُبر:

تعتبر من أهم المناطق السياحية في السعودية، وذلك لغناها بالمناظر الطبيعية الخلابة وأهمها الخليج العربي، تضم المدينة العديد من الاماكن السياحية وتنتشر فيها مجموعة من الفنادق الراقية والمنتجعات الفخمة، التي توفر كل مقوّمات الاسترخاء لضيوفها.

7- يُنبع:

تُعد من مناطق الجذب السياحية الهامة، وتتميز السياحة في يُنبع بالأماكن الأثرية والشواطئ الذهبية الرملية والكورنيشات المتوزعة على طول شواطئ يُنبع.

المصدر - الفن

















