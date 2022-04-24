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الأحد، 24-04-2022 09:39 ص

اليمنية تعلن تأجيل أول رحلة كانت مقررة عبر مطار صنعاء المتوقف منذ 6 أعوام

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الوكيل الإخباري -أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تأجيل أول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي منذ 6 أعوامضمن رحلات هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين.

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وقالت شركة "اليمنية" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنها "تعلن عدم تلقيها لتصاريح التشغيل لأول رحلة لها من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، والتي كان من المقرر انطلاقها يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحا".

وأضافت أنها "بدأت إجراءات حجز التذاكر للمسافرين على هذه الرحلة، كما أنها قامت بكامل استعداداتها الفنية من حيث وصول الطائرة وموعد إقلاعها ومن ثم عودتها إلى مطار صنعاء الدولي قادمة من عمّان، وهذه الرحلة التي ستكون بادرة خير لنقل المرضى والمسافرين من صنعاء إلى عمان".

وأعربت "اليمنية" عن "أسفها الشديد للمسافرين عن عدم السماح لها بتشغيل أولى تلك الرحلات من مطار صنعاء الدولي"، آملة أن يتم تجاوز كل الإشكاليات في القريب العاجل والسماح للشركة بمعاودة انطلاق رحلاتها من صنعاء".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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