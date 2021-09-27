اليوم العالمي للسياحة 2021 من أجل النمو الشامل

الوكيل الإخباري - تعتبر السياحة من الأمور الأساسية في حياة الكثيرين فهي كفيلة بتحسين الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد، علماً أنه في الفترة الأخيرة توقفت السياحة في معظم بلدان العالم بفعل تفشي وباء "كوفيد 19".

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بحيث أُجبر الجميع على التزام بيوتهم واتباع الارشادات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تحثّ على ضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لتجنب انتقال عدوى الفيروس وقد تضررت قطاعات عدة بسبب تفشي فيروس كورونا، أهمها قطاع السياحية حيث توقفت الرحلات لفترة طويلة.

منذ عام 1980، يتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة سنوياً في جميع أنحاء العالم في 27 سبتمبر (أيلول). وكان هذا اليوم من عام 1970 عندما تم اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والذي يعتبر علامة فارقة في السياحة العالمية.

الغرض من يوم السياحة العالمي هو زيادة الوعي بأهمية السياحة في التأثير على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الدولي.

السياحة في ظل انتشار "كوفيد 19"

كان لوباء "كوفيد 19" تأثير اجتماعي واقتصادي كبير. وقد تضررت الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء. وكانت الفئات المهمشة والأكثر ضعفاً هي الأكثر تضراً من الجميع، وقد تحملت البلدان النامية الأثر الأكبر للجائحة على السياحة بسبب غياب اللقاحات. إشارة إن استئناف السياحة سيساعد في بدء الانتعاش والنمو.

لذلك، حددت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) يوم السياحة العالمي 2021 باعتباره يوماً للتركيز على "السياحة من أجل النمو الشامل".

وفي هذه المناسبة، تمثل جائحة كورونا فرصة لإعادة التفكير في مستقبل قطاع السياحة، لما تتمتع به من قدرة فريدة على ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، وعلى النحو المعترف به في المبدأ الثاني لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة.

المصدر - سيدتي

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