اليوم فقط.. الكويت تسير رحلات جوية لعودة المواطنين العالقين

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطات الطيران المدني الكويتية عن تسييرها رحلات اليوم لعودة المواطنين العالقين خارج البلاد.

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وقال مصدر وصفته صحيفة "القبس الكويتية" بـ"المطلع" إن سلطات الطيران المدني ستسمح بدخول المواطنين اليوم فقط، ممن يرغبون بالعودة العاجلة إلى البلاد، وذلك بعد دخول قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات التجارية حيز التنفيذ.



وأكد أن ثلاث شركات ستعمل في هذا الإطار بعد التنسيق معها، وهي الإماراتية والقطرية والاتحاد.



وأوضح المصدر أن عدد الرحلات المجدولة لعودة المواطنين اليوم، تبلغ 4 رحلات فقط، ومن المتوقع زيادتها خلال الساعات القادمة.



يذكر أن الكويت كانت قد قررت تعليق رحلات الطيران التجاري وغلق المنافذ البرية والبحرية احترازيا بداية من أمس الاثنين وحتى بداية يناير 2021.



وعزت القرار إلى تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا، فيما أعلنت العديد من دول العالم تعليق رحلات الطيران من وإلى بريطانيا التى شهدت موجة من تفشى فيروس كورونا المتحور.



جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت الأحد الماضي، "رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".



وحذرت الخبيرة الأمريكية المتخصصة في الأمراض الطارئة المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، في حديث مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، من أن "السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي"، مؤكدة أن "الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة".



وفي السياق نفسه أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأحد أيضا، أن سلالة فيروس كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة.



وقال الوزير البريطاني في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة



وتابع "من الصعب حاليا السيطرة على تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع.

المصدر : سبوتنك



