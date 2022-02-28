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الإثنين، 28-02-2022 10:37 ص

اليونان تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي

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الوكيل الاخباري- أغلقت اليونان، اليوم الاثنين، مجالها الجوي أمام الطيران الروسي، لتنضم بذلك لمعظم دول الاتحاد الأوروبي التي حظرت الطيران الروسي في أجوائها.

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ويتوالى حظر الدول الأوروبية مجالها الجوي على شركات الطيران من روسيا، التي ردت بالمثل بحظرها الخاص في تكرار لقيود الحرب الباردة التي دفعت شركات الطيران إلى تسيير مسارات عابرة للقارات ملتوية.


وقررت كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والدنمارك وإيرلندا وبلجيكا وهولندا والنرويج، يوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي، فيما قال الاتحاد الأوروبي، إن معظم دول الاتحاد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

 

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