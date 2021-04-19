الإثنين 19-04-2021
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الإثنين، 19-04-2021 09:45 م

اليونان تلغي الحجر الصحي للقادمين من الإمارات

اليونان


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الطيران المدني باليونان اليوم الاثنين أنه لم يعد يتعين على القادمين للبلاد من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة أوروبية أخرى الخضوع للحجر الصحي، بشرط أن يقدموا شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا أو تلقيهم التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وسوف تنطبق هذه القاعدة على القادمين من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وصربيا.


وأضافت الهيئة أن نتيجة الاختبار يجب أن لا تتعدى ثلاثة أيام قبل الوصول، كما يتعين على من حصلوا على التطعيم أن يكونوا قد تلقوا جرعتي اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من الوصول.


وتسعى الحكومة اليونانية لتبنى جواز سفر لمن حصلوا على التطعيم في الاتحاد الأوروبي لإطلاق قطاع السياحة، الذي عادة ما يمثل خمس الاقتصاد اليوناني، ولكنه تضرر بسبب جائحة كورونا.


ويشار إلى أن معظم الفنادق في اليونان مازالت مغلقة حاليا.

 

البيان


 




 

 


 

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