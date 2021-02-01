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الإثنين، 01-02-2021 12:22 م

انخفاض أعداد المسافرين عبر المطارات الكورية في 2020

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الوكيل الإخباري _ أعلنت هيئة الإحصاء الكورية الحنوبية أمس الأحد انخفاض أعداد المسافرين عبر المطارات الكورية الجنوبية العام الماضي لأول مرة منذ عام 2008 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية.

ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكورية بحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية فإن أعداد المسافرين عبر 15 مطارا في جميع أنحاء البلاد بلغت 65.02 مليون مسافر في العام الماضي بانخفاض بنسبة 58.8% من 157 مليون مسافر عن عام 2019.


وكانت أعداد المسافرين عبر المطارات المحلية قد شهدت زيادة مستمرة للسنة الـ11 على التوالي منذ عام 2009 حتى عام 2019، فيما تجاوزت أعداد المسافرين عبر المطارات الكورية حاجز الـ70 مليون مسافر في عام 2009، والـ 100 مليون مسافر في عام 2014، ولكنها تراجعت إلى أقل من 70 مليون مسافر في العام الماضي.

ويبدو أن نسبة أعداد المسافرين عبر الرحلات المحلية شهدت زيادة بسبب تعليق الرحلات الدولية عالميا نتيجة إغلاق الدول حدودها على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : البوابة نيوز 


 




 

 


 

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