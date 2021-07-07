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الأربعاء، 07-07-2021 04:31 م

انخفاض الطلب العالمي على السفر الجوي بنسبة 63٪ في مايو

الجوي


الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، اليوم الأربعاء، انخفاض الطلب العالمي على السفر الجوي، في مايو/ أيار الماضي، مقارنة بالشهر ذاته قبل عامين.

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ونقلت "رويترز" عن اتحاد النقل الجوي أن الإحصاءات أظهرت انخفاض الطلب على الرحلات الجوية، حيث أصبح أقل بنسبة 63 %، في مايو 2021، عن ما كان عليه في نفس الشهر قبل عامين، أي قبل ظهور جائحة كورونا.


وأضاف الاتحاد أن السفر الدولي يتأثر بالقيود المستمرة بشكل يفوق بكثير السفر داخل الحدود المحلية مثل السفر داخل الصين وروسيا.


ودعا المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ويلي والش، حكومات الدول إلى التنسيق فيما بينها بشكل أفضل للمساعدة على تعافي صناعة الطيران.


وأوضح والش، قائلا: "إن العالم يشهد تباينًا كبيرًا في اشتراطات السفر بين الدول، ومن بينها اختبارات الإصابة بالفيروس، ومن الواضح أن هذا يسبب ارتباكا كبيرًا لدى الركاب".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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