السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 02:01 م

انطلاق أول رحلة سياحية لسفينة عملاقة من السعودية نحو وجهات إقليمية

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الوكيل الإخباري- انطلقت أول رحلة سياحية بحرية لسفينة عملاقة من مرفأ في السعودية نحو وجهات إقليمية، في إطار سياسة الانفتاح التي بدأت البلاد تطبيقها منذ سنوات.

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وأبحرت السفينة العملاقة "بيليسيما" متعددة الطوابق، يوم أمس الجمعة، من أول محطة للرحلات البحرية في مرفأ جدة على البحر الأحمر في غرب البلاد في مستهل "سلسلة من الرحلات السياحية الفاخرة على مدى 3 و4 ليال وحتى 30 أكتوبر".

وستنفذ السفينة المملوكة لشركة "إم أس سي" ومقرها سويسرا 21 رحلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة "نحو وجهات محلية داخل السعودية وإقليمية، وتصل إلى العقبة في الأردن وسفاجا في مصر" قبل العودة إلى جدة.

ويمكن للسفينة البالغ طولها أكثر من 300 متر والتي بدأت أولى رحلاتها في 2019 حمل نحو 4500 راكب.

وفي أبريل الماضي، اتفقت شركة "كروز" السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الحكومي مع شركة "إم أس سي" الدولية على تسيير رحلات شتوية بين نوفمبر ومارس 2022 انطلاقا من جدة والدمام على ساحل الخليج في شرق البلاد، سعيا إلى اجتذاب 170 ألف راكب.

وافتتحت السعودية، يوم الأربعاء الماضي، أول محطة لسفن السياحة البحرية في ميناء جدة، وبدأت البلاد إصدار تأشيرات سياحية فورية لمواطني 49 دولة معظمها أوروبية، بعدما كانت التأشيرات تمنح لرجال الأعمال والحجاج الآتين إلى مكة والمدينة المنورة.

وقررت السعودية، يوم الخميس، إعادة فتح أراضيها أمام السياح المطعمين بالكامل.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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