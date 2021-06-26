انطلاق موسم صيف أبوظبي

الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حملتها السنوية لموسم الصيف بنسختها الجديدة لهذا العام تحت عنوان الصيف في أبوظبي، والتي تستمر خلال الفترة من 24 يونيو لغاية 31 أغسطس.



تهدف الحملة إلى تقديم تجارب استثنائية تشمل سلسلة من العروض الترويجية وخيارات الإقامة والأنشطة الترفيهية التي تنسجم مع أرقى معايير الأمان والسلامة، والجوائز والحسومات التي تستمر طيلة موسم الصيف.



الصيف في أبوظبي

تأتي حملة الصيف في أبوظبي ضمن سلسلة الجهود الرائدة التي تقودها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية تلبي كافة التطلعات، عبر توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض وخيارات الإقامة عالمية المستوى وفي متناول الجميع، إلى جانب حسن الضيافة التي تشتهر بها العاصمة الإماراتية وعدد لا يحصى من الأنشطة الترفيهية التي توفرها الحملة لكل من العائلات و الأزواج.



صيف الموضة

تحت عنوان "صيف الموضة"، يقدّم موسم عروض أبوظبي تخفيضات وحسومات هي الأكبر في أكثر من 3000 متجر. وضمن الفعاليات الثقافية، يقيم "متحف الأطفال" في اللوفر أبوظبي معرض جديد بعنوان "مشاعري! مغامرة جديدة في عالم الفن" يوفر من خلالها مساحة لإلهام العقول الشابة وتقديم تجربة تفاعلية فريدة للأطفال باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة.



من جهته يقدّم موسم فنون الطهي في أبوظبي تحت عنوان "صيف الآيس كريم"، سلسة من ورش العمل والعروض الفنية والبصرية بمشاركة عدد من الإبداعات الفنية التي تحمل توقيع الفنان البصري العالمي سيريل لانسلين للمرة الأولى في أبوظبي.



1001 نكهة آيس كريم

من جهة أخرى، تسعى الإمارة لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع 1001 نكهة آيس كريم متوفرة في ياس مول، بمشاركة عدد من العلامات التجارية العالمية مثل Pan-n-Ice للمرة الأولى في المنطقة.

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المصدر - سيدتي