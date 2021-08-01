اهم الاماكن السياحية في شرم الشيخ

الوكيل الإخباري - حتى سنة 1968، لم تكن شرم الشيخ أكثر من مجتمع صيد هادئ. لكن في السنوات الأخيرة ، أصبحت واحدة من أكثر المنتجعات الشاطئية شعبية في مصر، حيث يأتي السياح من جميع أنحاء العالم.

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تستقطب شرم الشيخ محبي النشاطات الرياضية المائية، وتوفر أماكن سياحية جذابة.

الرياضات المائية



محمية رأس محمد الوطنية



خليج نعمة



السوق القديم

