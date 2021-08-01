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الأحد، 01-08-2021 04:31 م

اهم الاماكن السياحية في شرم الشيخ

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الوكيل الإخباري - حتى سنة 1968، لم تكن شرم الشيخ أكثر من مجتمع صيد هادئ. لكن في السنوات الأخيرة ، أصبحت واحدة من أكثر المنتجعات الشاطئية شعبية في مصر، حيث يأتي السياح من جميع أنحاء العالم.

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تستقطب شرم الشيخ محبي النشاطات الرياضية المائية، وتوفر أماكن سياحية جذابة.

 

 

الرياضات المائية
يحلو الغوص السكوبا في الشعاب المرجانية في مصر. يتناثر قاع البحر الأحمر بحطام السفن ومياهه تضم بعضاً من الحياة البحرية الأكثر تنوعاً في العالم. يمكنك أيضاً تجربة رياضة ركوب الأمواج بالطائرة الورقية والتزلج على الماء وركوب الأمواج شراعياً. ولا تقلق إذا لم تكن سباحاً ماهراً، إذا تتوفر رحلات القوارب ذات القاعدة الزجاجية في شرم الشيخ في جميع الأوقات.

محمية رأس محمد الوطنية
تقع هذه المحمية الطبيعية على الطرف الجنوبي من سيناء، وتبلغ مساحتها 480 كيلومتراً مربعاً. ستقع في حب المكان تماماً لحظة وصولك إليه بسبب شواطئه ذات الرمال البيضاء ومواقع الغوص والغطس مع بعض الأسماء الأكثر غرابة ، والتي فيها 1000 نوع من الأسماك و 150 نوعًا مختلفًا من القشريات وعائلات السلاحف التي تتعثر تحت السطح.

خليج نعمة
خليج نعمة هو مركز كل النشاطات في شرم الشيخ. إذا كنت تبحث عن يوم ممتع ومريح على الشاطئ ، بالقرب من كل النشاطات، ففكر في قضاء جلسات حمامات الشمس هنا. من المرجح أن تشعر بأجواء البحر الأبيض المتوسط بدلاً من الأجواء المصرية ، لكن الكثير من الناس يتوجهون إلى نعمة لأنها توفر التوازن المثالي بين الاسترخاء والمتعة.

السوق القديم
المدينة القديمة، والمعروفة باسم السوق القديم ، هي مكان غني ثقافياً وصاخباً، مليء بالألوان والأصوات والروائح. يتمتع بشعبية كبيرة بين السكان المحليين ، إنه مكان رائع للتسوق والاستمتاع بالجو. أشهر أصناف شرم الشيخ هي الأعشاب والتوابل ، والسوق القديم يحتوي على الكثير منها! أصحاب المتاجر طيبون للغاية ويسعدون عادةً بالشرح والمساومة على حدٍ سواء عندما يتعلق الأمر بمشهدهم الخاص بالسلع المختلفة.


المصدر - سيدتي

 




 

 


 

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