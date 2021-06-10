اهم الانشطة السياحية في أبها

الوكيل الإخباري - تسمّى أبها "عروس الجبل"، وتحتوي على أماكن سياحية رائعة تجذب العرب والأجانب، فهي غنية بالموارد السياحية والطبيعية البكر والمواقع الأثرية العريقة والمعالم الترفيهية المثيرة التي جعلتها تعتبر من أهم المصايف والأماكن السياحية في المملكة العربية السعودية.

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أنشطة سياحية ينصح بها كل من زار مدينة أبها في فصل الصيف:





الجبل الأخضر





الجبل الأخضر هو من أهم عوامل الجذب في مدينة أبها، حيث يقع في قلب المدينة، ويستقطب العديد من السائحين والمحليين. تحيط به المدرجات الخضر المزروعة، بالإضافة إلى إضاءته ليلاً باللون الأخضر ليبدو مثل الجوهرة، وينير ما حوله، يمكن الوصول إلى قمة الجبل الأخضر عن طريق استخدام التلفريك، مع الإشارة إلى أنه أنشئ العديد من المرافق للخدمات، التي توفر للزائر أو السائح تجربةً ممتعةً، مثل: المطاعم والمنتزهات،

منتزه الملك عبد العزيز السياحي



افتتح المنتزه شمالي جبل السودة، مع ميزة في التنوع الطبيعي والبيولوجي، بالإضافة إلى درجات الحرارة المعتدلة خلال الصيف وطوال العام بحيث لا تتجاوز 15 درجة مئوية. كان اختير المنتزه ضمن مواسم السعودية لمقوماته التي تجعله في مقدمة الوجهات السياحية بالبلاد، فهو يتضمن العديد من المرافق الجاذبة للزائرين، مثل: المقاهي وأماكن الجلوس ومسارات المشي والمطاعم وأكشاك الخدمات والمخيم والتسوق، في طبيعية خلابة. فهو بمثابة مزيج رائع ما بين الترفيه والطبيعة الساحرة.



قلعة شمسان





بنيت قلعة شمسان في سنة 3000 قبل الميلاد عند قاعدة جبل متوسط الارتفاع على شكل مستطيل، و3 أبراج مرتفعة تمتاز بموقعها الحيوي وإطلالتها الرائعة على وسط المدينة. تعد القلعة من معالم أبها التاريخية الأهم الباقية حتى اليوم. قرب القلعة أبواب كبيرة رئيسية مغلقة ونوافذ مطلة على المدينة.كما تتميز القلعة بمكانة دينية حيث كانت تطلق منها مدافع رمضان.



ركوب التلفريك في قرية الحبلة



تعرف قرية الحبلة التراثية والأثرية بأنها من أهم وجهات السياحة في أبها التاريخية، وتقع ضمن نطاق متنزه الحبلة الذي يبعد نحو 57 كيلومتراً عن مدينة أبها، وتتميز بموقعها المعلق أعلى سلسلة من المنحدرات الجبلية الوعرة، مما يجعل منها مكاناً مثاليّاً لهواة تسلق الجبال.

المصدر - سيدتي