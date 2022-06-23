الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شابة حزنا على جنينها في إربد

الأسواق القطرية: السلع الغذائية الأردنية تنافس التركية والأميركية

لبنان: بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد

الحكومة: منصة خاصة لتسجيل المواهب خلال مهرجان صيف الأردن

وفاة طالبة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في عمّان

الملك يغادر أرض الوطن إلى أبوظبي

شخص يُطلق النار على فتاة داخل جامعة خاصة بعمان ويلوذ بالفرار

الخصاونة يقرر تمديد أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

الأردنيون الأعلى إقبالا على السيارات الكهربائية في الشرق الاوسط

فيديو - طريقة التسجيل على منصة الصف الأول في المدارس الحكومية

الخميس، 23-06-2022 12:30 م

اهم المدن السياحية في المغرب

83cdcb60-11a4-48e9-884c-08dc56eb927c


الوكيل الإخباري - تعد المغرب واحدة من أجمل الوجهات السياحية المميزة في فصل الصيف، حيث تتمتع بجو معتدل ومشمس، بالإضافة إلى تميزها بتاريخ عريق يجعلها من الدول المُفضلة لملايين السائحين، فضلاً عن التنوع في الوجهات السياحية بداخلها.

اضافة اعلان

 

وإذا كنتِ تبحثين عن وجهة سياحية مختلفة ومميزة لإجازة فصل الصيف أو عيد الأضحى المبارك، فلا تترددي في زيارة المغرب، وفي هذا التقرير سوف نخبرك بأجمل الوجهات السياحية الساحرة التي عليكِ زيارتها في الدولة العريقة.

1 . كازابلانكا
لا يمكن أن تزوري المغرب، من دون زيارة كازابلانكا العاصمة الاقتصادية للمغرب، وهي من الوجهات السياحية المميزة للدولة، نظراً لاحتوائها على التنوع في الثقافة لإقبال السائحين عليها، ما يجعلها مدينة مزدحمة معظم السنة.
وتتميز كازابلانكا بإطلالتها على البحر، ومعمارها التاريخي المميز، وشوارعها المتعرجة المُزينة بالمنازل البيضاء الفخمة ذات الطابع الأوروبي، بالإضافة إلى تمتعها بوجهات ترفيهية رائعة، مثل: الساحات التجارية، ومركز تسوق موروكو، وساحة الأمم المتحدة.


2. الرباط
الرباط هي عاصمة البلاد المُطلة على المحيط الأطلسي، لذا تتمتع بأجمل الشواطئ والإطلالات الساحرة، بالإضافة إلى ثرائها بالمعالم التاريخية التي شهدت على الكثير من الأحداث على مر العصور.
تحتوي الرباط على العديد من الوجهات الترفيهية المناسبة للسائحين، مثل المراكز الثقافية والفنية والمعالم التاريخية، ومن أبرزها: أبواب المدينة القديمة، مغارة دار السلطان، مدينة الشالة، وسور الموحدي ذو الأبراج، وغيرها من الوجهات الممتعة.

 

3. طنجة
سحر الجمال الطبيعي والتاريخي في المغرب، وتتميز هذه المدينة بالتقاء البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، لذلك سوف تحصلين على مشاهد ساحرة للبحر لا ترينها في أي مكان آخر بالعالم، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المنتجعات الفخمة التي تقدم لكِ كل ما تحتاجين.
ليس ذلك فقط، بل تتألق طنجة بالطابع الأثري المميز الذي يحمل التراث الأندلسي وآثار العصر الرومانسي الموجود في الكنائس والكاتدرائيات والقلاع والأسوار.

4. أغادير 
تعد مدينة أغادير جوهرة السياحة في المغرب، نظراً لأنها مدينة خلابة بجمال طبيعي، وتتميز بروعة الطقس وأجواء الشواطئ الصيفية المُذهلة.
كما تتألق المدينة بالحدائق والمنتزهات، مثل: كروك بارك، ومنتزه أغادير، وملاعب الغولف، والتنس، ومناطق التسوق الراقي في وسط المدينة، التي تمتلئ بأجمل المقاهي والمطاعم وأماكن السهر.

 

5. شفشاون 
تعرف شفشاون باسم المدينة الزرقاء، لتمتعها بالمباني التقليدية المطلية باللون الأزرق الرائع، والتي تمنحها جمالاً من نوع خاص، كما تحتوي على الغابات الكثيفة التي تضفي أجواء استرخاء وسحر على المدينة.
لذلك لا تترددي في زيارة شفشاون للحصول على ذكريات وصور تذكارية مميزة في هذه المدينة الساحرة، بالإضافة إلى زيارة للعديد من المعالم التاريخية المميزة في العالم مثل ساحة الحمام التي تضم المحال القديمة ذات الطابع الأندلسي والمقاهي والمطاعم والبلدة القديمة المميزة بالأزقة العتيقة الضيقة مع إطلالة خلابة على الجبال، كما يمكنكِ زيارة قلعة القصبة وشلالات أقشور. 

 

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7578276-1693916072

نصائح مهمة قبل السفر إلى إسبانيا

620199142720497163107

أخطاء تجنبها للاستمتاع بالرحلة

top-4-museums-berlin-2

أفضل 6 متاحف في برلين

الأزياء التنكرية للحيوانات أحد أمتع التجارب - المصدر واس

5 تجارب مشوقة لعشاق الترفيه والتصوير في موسم جدة

الرئيسة (3)

قصر الملك عبدالعزيز في السعودية .. تحفة هندسية مبنية على الطراز الإسلامي

highlights-of-peru-40781098-1545233295-ImageGalleryLightboxLarge

البيرو لؤلؤة الأمازون