اهم المدن السياحية في المغرب

الوكيل الإخباري - تعد المغرب واحدة من أجمل الوجهات السياحية المميزة في فصل الصيف، حيث تتمتع بجو معتدل ومشمس، بالإضافة إلى تميزها بتاريخ عريق يجعلها من الدول المُفضلة لملايين السائحين، فضلاً عن التنوع في الوجهات السياحية بداخلها.

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وإذا كنتِ تبحثين عن وجهة سياحية مختلفة ومميزة لإجازة فصل الصيف أو عيد الأضحى المبارك، فلا تترددي في زيارة المغرب، وفي هذا التقرير سوف نخبرك بأجمل الوجهات السياحية الساحرة التي عليكِ زيارتها في الدولة العريقة.





1 . كازابلانكا

لا يمكن أن تزوري المغرب، من دون زيارة كازابلانكا العاصمة الاقتصادية للمغرب، وهي من الوجهات السياحية المميزة للدولة، نظراً لاحتوائها على التنوع في الثقافة لإقبال السائحين عليها، ما يجعلها مدينة مزدحمة معظم السنة.

وتتميز كازابلانكا بإطلالتها على البحر، ومعمارها التاريخي المميز، وشوارعها المتعرجة المُزينة بالمنازل البيضاء الفخمة ذات الطابع الأوروبي، بالإضافة إلى تمتعها بوجهات ترفيهية رائعة، مثل: الساحات التجارية، ومركز تسوق موروكو، وساحة الأمم المتحدة.



2. الرباط

الرباط هي عاصمة البلاد المُطلة على المحيط الأطلسي، لذا تتمتع بأجمل الشواطئ والإطلالات الساحرة، بالإضافة إلى ثرائها بالمعالم التاريخية التي شهدت على الكثير من الأحداث على مر العصور.

تحتوي الرباط على العديد من الوجهات الترفيهية المناسبة للسائحين، مثل المراكز الثقافية والفنية والمعالم التاريخية، ومن أبرزها: أبواب المدينة القديمة، مغارة دار السلطان، مدينة الشالة، وسور الموحدي ذو الأبراج، وغيرها من الوجهات الممتعة.

3. طنجة

سحر الجمال الطبيعي والتاريخي في المغرب، وتتميز هذه المدينة بالتقاء البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، لذلك سوف تحصلين على مشاهد ساحرة للبحر لا ترينها في أي مكان آخر بالعالم، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المنتجعات الفخمة التي تقدم لكِ كل ما تحتاجين.

ليس ذلك فقط، بل تتألق طنجة بالطابع الأثري المميز الذي يحمل التراث الأندلسي وآثار العصر الرومانسي الموجود في الكنائس والكاتدرائيات والقلاع والأسوار.



4. أغادير

تعد مدينة أغادير جوهرة السياحة في المغرب، نظراً لأنها مدينة خلابة بجمال طبيعي، وتتميز بروعة الطقس وأجواء الشواطئ الصيفية المُذهلة.

كما تتألق المدينة بالحدائق والمنتزهات، مثل: كروك بارك، ومنتزه أغادير، وملاعب الغولف، والتنس، ومناطق التسوق الراقي في وسط المدينة، التي تمتلئ بأجمل المقاهي والمطاعم وأماكن السهر.



5. شفشاون

تعرف شفشاون باسم المدينة الزرقاء، لتمتعها بالمباني التقليدية المطلية باللون الأزرق الرائع، والتي تمنحها جمالاً من نوع خاص، كما تحتوي على الغابات الكثيفة التي تضفي أجواء استرخاء وسحر على المدينة.

لذلك لا تترددي في زيارة شفشاون للحصول على ذكريات وصور تذكارية مميزة في هذه المدينة الساحرة، بالإضافة إلى زيارة للعديد من المعالم التاريخية المميزة في العالم مثل ساحة الحمام التي تضم المحال القديمة ذات الطابع الأندلسي والمقاهي والمطاعم والبلدة القديمة المميزة بالأزقة العتيقة الضيقة مع إطلالة خلابة على الجبال، كما يمكنكِ زيارة قلعة القصبة وشلالات أقشور.

زهرة الخليج