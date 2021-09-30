اهم النصائح قبل استئجار السيارات خلال السفر

الوكيل الإخباري - يفضل البعض استئجار السيارات عند زيارة أي دولة حول العالم، وذلك من أجل سهولة الحركة والتنقل بين المعالم المختلفة من دون التقيد بمواعيد مواصلات عامة.

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تتعدد النصائح قبل استئجار السيارة، تكون البداية من البحث الجيد حيث أن المسافر يختار وجهته السياحية وحجز رحلات الطيران والفندق، لذا من الممكن أيضاً التفكير في السيارة التي ستصاحب المسافر طوال فترة سفره في الدولة، ولكن تختلف بعض القواعد واللوائح المتعلقة بالأهلية، والتي قد يكون لها تأثيراً كعامل العمر ونوع الترخيص وشركة تأجير السيارات التي يتم اختيارها، كما أنه من الضروري التأكد من تغطية القواعد الخاصة بالشخص قبل الحجز من خلال النظر في متطلبات القيادة بشكل قانوني في البلد الذي يتجه إليها المسافر.

1- الحصول على تأمين عند استئجار سيارة

تتضمن معظم عقود تأجير السيارات على التأمين، إلا أنها في بعض الأحيان تكون باهظة الثمن، لذا من الضروري الحصول على تأمين عند استئجار السيارة دولياً، ولكن قبل التوقيع على أي شيء من الضروري التحقق من التأمين الحالي على السيارة لمعرفة إذا كانت مشمولة بالخارج بالفعل، وإذا كان الشخص المسافر يريد استعمال بطاقة الائتمان لاستئجار السيارة من الضروري التحقق من سياسة البطاقة الائتمانية لمعرفة ما إذا كانت البطاقة ستوفر تأميناً.

2- القيادة بأمان

من الضروري معرفة الكثير من القواعد عند الانطلاق في الطرق المفتوحة، من خلال التأكد من الخزان دائماً ممتلئ حتى لا تتم محاسبة المسافر على إعادة التعبئة، وذلك لأن تكلفة إعادة التزويد بالوقود تكون باهظة الثمن، والتحقق أيضاً من أن الزيت وسوائل ممسحة الزجاج الأمامي في المستوى الصحيح حتى لا يضطر إلى ملئ أثناء الرحلة في منتصف الطريق، بالإضافة إلى ضرورة فحص الإطارات من خلال التأكد من الضغط المناسب على الأربعة.

3- التأكد من جودة السيارة

البحث الدائم عن أي ضرر قبل تأجير السيارة، حيث أن هناك بعض الأضرار التي من الممكن أن يتركها بعض المستأجرين السابقين والتي لم تتم ملاحظتها بسهولة، وذلك لمنع أن يكون المستأجر مسئولاً عن أي ضرر لم يكن له علاقة به.

4- الحصول على الأوراق الخاصة بك

ينصح بضرورة الحصول على نسخة خاصة من كافة الأوراق وذلك في حالة إذا تم إيقاف الشخص من قبل الشرطة يكون لديه نسخة قانونية خاصة باستئجار السيارة.

المصدر - سيدتي