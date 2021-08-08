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الأحد، 08-08-2021 09:34 م

اهم اماكن السياحة في كوبنهاجن الدنمارك

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الوكيل الإخباري - تعتبر مدينة كوبنهاجن من اجمل وجهات السياحة في الدنمارك فعدا عن كونها العاصمة غير أنها تذخر بالعديد من المعالم السياحية التي تجذب السيّاح من كافة انحاء العالم، تشتهر المدينة بكثرة المباني التاريخية والاثرية ويمر فيها العديد من القنوات المائية التي توفر وسائل نقل عبر القوارب التقليدية.

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اهم اماكن السياحة في كوبنهاجن :

 

حديقة تيفولي
حديقة تيفولي Tivoli Park التي تقع في جزيرة زيلاند في مدينة  كوبنهاجن وتُعد من أشهر معالم الساحه في كوبنهاجن الدنمارك وثاني أقدم الحدائق الترفيهية فيها، وهي عبارة عن حديقة ألعاب كبيرة مُحاطة بمسطحات خضراء وأشجار وتقع على بُحيرات عدة.

 

حديقة حيوانات كوبنهاجن
تُعد حديقة حيوانات كوبنهاجن Copenhagen Zoo من اهم معالم السياحة في كوبنهاجن ومن أقدم حدائق الحيوانات في أوروبا كلها حيث أُفتتحت عام 1859 وكانت في ذلك الوقت أصغر مما عليه الآن وتم توسيعها تدريجياً فيما بعد، وتضم الحديقة 264 نوعاً مُختلفاً من الحيوانات بعدد 3600 حيوان أشهرهم الزراف والفيلة والأسود والزواحف مثل التماسيح وغيرهم الكثير.

 

قلعة روزنبرج
ربما تتعجب عندما تعرف أنها كانت مجرد بيت ريفي صغير بُني في سنة 1666 على الطراز الهولندي، قلعة روزنبرج الشهيره Rosenberg Castle و التي تُعد من أشهر الاماكن السياحية في كوبنهاجن ، فقد تم توسيعها على مر التاريخ لتصبح الآن مزاراً لحوالي مليوني و نصف زائر سنوياً من سكان البلد أو من السائحين .

 

المتحف الوطني الدنماركي
من أهم المتاحف عالمياً وأكبر مُتحف موجود في الدنمارك هو المتحف القومي الدنماركي National Museum of Denmark الذي يقع في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يعد المتحف من معالم السياحه في كوبنهاجن الدنمارك حيث يروي ليس فقط تاريخ الدنمارك ولكن أيضاً يضم ثقافات الشعوب الأخرى منذ العصر الحجري مروراً بالعصور الإسكندنافية والعصور الوسطى حتى العصور المعاصرة والحديثة .

 

حوض الأسماك الوطني الدنماركي
يُعد حوض الأسماك الوطني الدنماركي National Aquarium Denmark أكبر حوض للأسماك في شمال أوروبا، ويقع في مدينة كوبنهاجن العاصمة الدنماركية على شاطئ ميناء كاستروب Kastrup ، ويعود افتتاحه لعام 2013.

 

مدينة العاب باكن
تُعد حديقة باكن Dyrehavsbakken من أهم الاماكن السياحية في كوبنهاجن والتي تقع تحديداً داخل غابات دايريهافن، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها أن الحديقة تعتبر أقدم حديقة ألعاب ترفيهية في العالم، وأيضاً لأنها حديقة مُتكاملة تضم العديد من الألعاب الترفيهية للكبار والصغار على حد سواء .

 

المصدر - رحلاتك 


 




 

 


 

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