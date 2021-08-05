الوكيل الإخباري - مرمريس تركيا اضحت اسماً يحتل مكاناً بارزاً في قائمة اجمل الاماكن السياحية في تركيا ، فهي العنوان الامثل لرحلة رائعة لا يمكن نسيانها فتمتزج فيها مناظر الطبيعة الخلابة مع النشاطات الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار والأذواق.

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اهم وجهات السياحة في مرمريس تركيا



حديقة الالعاب المائية اكوا دريم مرمريس

من اجمل الاماكن السياحية في مرمريس تركيا فقد تم تزويدها بالكثير من الألعاب المائية المحدثة بالاضافة الى برك السباحة ذات المنزلقات المائية الممتعة حيث يمكن للضيوف قضاء أوقات لا تنسى

منطقة داليان

منطقة داليان الاثرية في مرمريس تركيا والتي يتم الوصول إليها عبر ركوب يخت أو باخرة تعتبر من اجمل اماكن السياحة في مرمريس التركية فهي تحتوي على معالم اثرية منحوتة في الصخر وفي اعالي الجبال

شاطئ اتشملر

تمتلك مدينة مرمريس شاطئا من أروع الشواطئ، وأكثرها جمالا في تركيا ويسمى شاطئ اتشملر أو الشاطئ الذهبي وذلك من شدة صفاء مياهه، يعتبر الشاطئ من اجمل اماكن السياحة في مرمريس في تركيا

بازار مرمريس

من اشهر اسواقها الشعبية بازار مدينة مرمريس تركيا الذي يضم أكثر من ألف متجر يمكنك ان تجد فيه كل ما يخطر ببالك، ويوجد ايضا الكثير من الاسواق الاخرى التي تملئ المدينة، حيث يتواجد سوق كل جمعة في محطة الحافلات القديمة، وهناك أسواق تفتح في أيام أخرى، في القرى المحيطة يباع فيها العسل والتوابل والسجاد وغيرها من البضائع.

الجيب سافاري

من امتع فعاليات السياحة في مرمريس تركيا ، ماعليك سوا ان تحزم رأسك بقبّعة وترتدي الملابس المريحة وتنتعل حذاء الرياضة استعداداً لمغامرة سافاري إضافةً الى نحو 40 مجموعة أخرى تتنافس معهم على الوصول الى نقطة النهائية وتخوض معهم مباراة شرسة بالمسدسات المائية!

الحمام التركي

لا تفوّت على نفسك الحمام التركي في مدينة مرمريس التركية فهي تضم افضل المختصين في هذا المجال، حوالي الساعة من التدليك والاسترخاء في الصابون والزيوت المعطّرة واستفد من قناع الوحل الذي ينظّف بشرتك ويفتح مساماتها.

قلعة مرمريس

وهي قلعة تاريخية قديمة في مدينة مرمريس التركية بنيت من قبل اليونانيين عام 1044 قبل الميلاد ثم تعرضت للدمار فأعيد بناؤها عام 1522 بأمر من سليمان القانوني حيث استخدمها كقاعدة عسكرية، تحتوي القلعة اليوم على معروضات أثرية وفنية كثيرة، منها الحلي، النقود، أعمال النسيج، السجاد، النحاس، أدوات مطبخ، أسلحة، وغيرها الكثير.

المصدر - رحلاتك