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الأحد، 13-02-2022 04:46 م

ايرلندا وجهة سفر جذابة لعشاق الطبيعة

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الوكيل الإخباري - من ثقافتها الغنية إلى الجمال الأخاذ لمناظرها الطبيعية المتنوعة، تعد ايرلندا وجهة سفر جذابة. على الرغم من صغر حجمها ومدنها الصاخبة وضواحيها المترامية الأطراف، لا تزال ايرلندا تفتخر بامتدادات من الطرق والممرات حيث يمكن للزوار الشعور وكأنهم يمتلكون الجزيرة لأنفسهم.

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في الآتي، أشهر الأماكن السياحية في ايرلندا:

 

حديقة كيلارني الوطنية:

تقع حديقة كيلارني الوطنية في جنوب غرب ايرلندا في مقاطعة كيري، وقد تم تأسيسها في عام 1932 عندما تم التبرع بملكية Muckross للدولة. يُعد Victorian Muckross House اليوم بمثابة مركز زوار المتنزه، وتعتبر حدائق العقار الواسعة مناطق جذب شهيرة في المتنزه.

 

شبه جزيرة دينجل

تشمل شبه جزيرة دينجل الطرف الغربي من ايرلندا. تنتشر المناظر الطبيعية مع بقايا مستوطنات العصر البرونزي وعلامات حجر ما قبل التاريخ وأكثر من 500 كوخ حجري . 

 

جزر آران

تقع قبالة الساحل الغربي لايرلندا عند مصب خليج غالواي، وقد اجتذبت جزر آران في إنشمور وإنيشمان وإنشير الزوار لعدة قرون. وبسبب عزلهم عن البر الرئيسي، حافظ سكان الجزر على نمط حياة تقليدي أكثر من أجزاء أخرى من ايرلندا، مما يوفر للزوار لمحة عن الماضي الغني للبلاد.

 

سيدتي

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