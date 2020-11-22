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الأحد، 22-11-2020 10:03 ص

ايطاليا تلغي رسوم دخول السياح في البندقية

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الوكيل الاخباري-  قررت بلدية البندقية في ايطاليا تأجيل تطبيق رسم الدخول على السياح حتى سنة 2022 بعدما كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال صيف 2021، وذلك بهدف محاولة إحياء النشاط السياحي المتوقف تماماً.

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وقال المسؤول عن الموازنة في بلدية المدينة ميكيلي زوين في بيان إن سلطات المدينة "قررت في ضوء الوضع الحالي المرتبط بوباء كوفيد -19 المبادرة إلى لفتة مهمة لتشجيع عودة التدفقات السياحية".

 



وشدد على أن "هذا الإجراء يتماشى تماماً مع الخطة الاستراتيجية لإنعاش اقتصاد المدينة".


وأضاف أن الجهود مستمرة "لتطوير البرمجيات الحاسوبية لإدارة نظام الحجز" بهدف تطبيق الضريبة في الأول من يناير 2022.



وغاب السياح عن البندقية منذ بدء جائحة كوفيد-19 التي شلت حركة النقل الجوي والسياحة.


وتشكّل السياحة 13% من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا وتوفّر 15% من فرص العمل، إلا أن اقتصاد البندقية يقوم بقدر أكبر على القطاع السياحة.


لكن كثرة السياح في السنوات الماضية أزعجت المسؤولين والسكان في البندقية، ما أدى لفرض العديد من الإجراءات للحد من انتشار السياحة الجماعية أو العشوائية.

 

 

المصدر: العربية 


 




 

 


 

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