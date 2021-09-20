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الإثنين، 20-09-2021 04:41 م

ا أجمل الأماكن السياحية في بلباو إسبانيا

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الوكيل الإخباري - لتجنب طوابير الانتظار الطويلة والعناوين المزدحمة، ينصح بزيارة بلباو حيث تكون الأماكن أكثر هدوءًا تقدم للسائحين المجموعة الدائمة للمتحف أعمالاً فنية لافتة يمكن الاستمتاع بها في غرفة المتحف الهادئة التي لا يزورها سوى عدد قليل من الأشخاص المميزين.

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 أفضل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة بلباو عند السياحة في إسبانيا :

 

متحف غوغنهايم
جتذب متحف غوغنهايم، وهو أهم مناطق الجذب في بلباو، معظم السياح إلى مدينة الباسك يقع في مبنى معدني مشهور يشبه السفينة صممه المهندس المعماري الأمريكي فرانك جيري، ويتميز بأعمال فنية معاصرة لأشخاص مثل إدواردو تشيليدا وآندي وارهول وريتشارد سيرا ومارك روثكو.

 

متحف الفنون الجميلة بلباو

افتتح متحف الفنون الجميلة في بلباو ، وهو أحد أهم مجموعات الفنون الجميلة في إقليم الباسك ، أبوابه لأول مرة في عام 1914 ويضم كلاً من الفن الإسباني والعالمي، من العصور الوسطى إلى القرن التاسع عشر بعض الفنانين المميزين هنا هم El Greco و Goya و Murillo و Gauguin.

كاسكو فيجو

كاسكو فيجو هي مدينة بلباو القديمة، وتتكون من سبعة شوارع رئيسية للمشاة والعديد من الأزقة المتعرجة تمتلئ هذه المنطقة بالهندسة المعمارية التاريخية، وهي أيضا موطن لبعض أهم المعالم السياحية في المدينة: كاتدرائية بلباو وسوق ريبيرا وبلازا نويفا.

قصر أوسكالدونا

تم إنشاء قصر أوسكالدونا ، مركز المؤتمرات وقاعة الحفلات الموسيقية في بلباو ، في عام 1999 وهو أحد أفضل مراكز المؤتمرات في العالم اليوم تم تصميمه من قبل المهندسين المعماريين فيديريكو سوريانو ودولوريس بالاسيوس ، وهو يرمز إلى آخر سفينة تم بناؤها في أحواض بناء السفن القديمة بالمدينة اطلع على أحدث برامج الحفلات الموسيقية والأوبرا والرقص والمسرح هنا .

 

المصدر - سيدتي 

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