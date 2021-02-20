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السبت، 20-02-2021 10:28 ص

بدء بيع تذاكر الرحلات الجوية بين دبي وباكو والكشف عن شروط الحجز

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية، عن افتتاح بيع تذاكر الرحلات على خط باكو - دبي - باكو.

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وفقًا للخدمة الصحفية للشركة، ستبدأ الرحلات الجوية في 1 مارس وسيتم تشغيلها مرتين في الأسبوع، يومي الاثنين والجمعة.

 

وأعلنت الشركة:
بالنظر إلى الوضع الوبائي المؤاتي، سيتم تشغيل الرحلات على هذا الطريق يوميًا من 19 مارس إلى 29 مارس.


يمكن شراء التذاكر من الموقع الرسمي لشركة الطيران.

يجب على ركاب رحلة باكو - دبي:
إصدار تأشيرة مسبقة لدولة الإمارات لمن يحتاجها أو انتهت تأشيرته. يتم عرض قواعد دخول البلاد أثناء الجائحة على موقع شركة الطيران.


قم بتنزيل وتسجيل "تطبيق COVID-19 DXB Smart App" قبل الوصول إلى دبي.


الحصول على شهادة خلو من الإصابة بفيروس كورونا (مطبوعة وباللغة الإنجليزية).


ذكر مركز الخدمات المشتركة بين العيادات في أذربيجان أنه من الممكن إجراء اختبار كورونا قبل مغادرة البلاد.


في هذه الأثناء، يجب على الركاب على متن رحلة طيران من دبي إلى باكو التحقق من حق دخول أذربيجان والحصول على شهادة بعدم وجود إصابة بفيروس كورونا.

 

سيتم التحقق من صحة نتيجة الاختبار عند مكتب تسجيل الوصول في مطار المغادرة باستخدام رمز QR خاص من خلال تطبيق ALHOSN UAE للهاتف المحمول، أو من خلال ما يشار إلى شهادة مختومة وموقعة من قبل الطبيب، والتي يجب أن تحتوي أيضًا على رمز الاستجابة السريعة.


يجب على الركاب في كلا الاتجاهين التأكد من أن نتيجة الاختبار صالحة لمدة 48 ساعة قبل مغادرة الرحلة وأن يتعرفوا على قواعد النقل الخاصة التي تطبقها AZAL أثناء الوباء.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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