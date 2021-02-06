بريطانيا تفرض حجرا صحيا على العائدين من 33 دولة

الوكيل الإخباري _ تعتزم بريطانيا فرض الحجر الصحي لمدة 10 أيام بداية من 15 فبراير/شباط الجاري للقادمين من دول خطرة وبائياً.

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وقالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنّه سيتعين على المقيمين في المملكة المتحدة الذين يصلون من بلدان يُعتبر الوضع الوبائي فيها خطيراً أن يلتزموا بدءاً من 15 فبراير/شباط بحجر صحّي في فندق لمدة 10 أيام، لتجنب انتشار نسخ من فيروس كورونا يحتمل أن تكون مقاومة للّقاحات.



ويتعلّق هذا الإجراء بمواطني المملكة المتّحدة والمقيمين فيها الذين يعودون إليها من 33 دولة تنتشر فيها نسخ من الفيروس "تشكل خطرا"، مثل جنوب أفريقيا والبرتغال ودول عدة في أمريكا الجنوبية.



وطلبت وزارة الصحة من الفنادق الواقعة بالقرب من الموانئ والمطارات تقديم مقترحات حول كيفية استقبال المسافرين الذين سيتوجب عليهم قضاء فترة حجر صحي، وذلك بهدف توقيع عقود رسمية معها لهذه الغاية.





وقال متحدث باسم وزارة الصحة في بيان إنه "طوال فترة الجائحة، اتّخذت الحكومة إجراءات متناسبة بناء على نصيحة العلماء وقد سمح ذلك بوجود أحد أكثر الأنظمة الحدودية صرامة في العالم".



وإضافة الى الحجر الصحّي، يجب أن يُقدّم الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، الدولة الأكثر تأثراً بالجائحة في أوروبا مع أكثر من 110 آلاف وفاة، فحصاً مخبرياً يظهر عدم إصابتهم بالفيروس.



وتابع المتحدّث "نحن نعمل الآن على تأمين المرافق التي نحتاجها لتنفيذ الحجر الصحي لمواطني المملكة المتحدة العائدين إلى الوطن من البلدان التي يكون فيها الخطر أعلى".

وأردف "في مواجهة النسخ الجديدة، من المهم أن تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس وإنقاذ الأرواح".



والتقى وزير الصحة نظيره الأسترالي الخميس ومن المقرّر إجراء مناقشات مع المسؤولين النيوزيلنديين لتبادل الخبرات.



وأعلنت الحكومة البريطانية في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أنها ستفرض هذا الحجر الصحّي في الفنادق.



ومن المقرّر أن تقدّم الحكومة مزيداً من التفاصيل الأسبوع المقبل حول الطريقة التي سيتمكّن الركاب من خلالها من حجز غرف في مرافق الإقامة المخصّصة لهم.

المصدر : العين الاخبارية



