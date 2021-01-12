بريطانيا تلزم القادمين من الإمارات بالخضوع للحجر الصحي

الوكيل الإخباري _ اعلنت الحكومة البريطانية عن قراراها بإلزام القادمين من الإمارات إلى أراضي المملكة المتحدة الخضوع للحجر الصحي على خلفية الزيادة الملموسة للإصابات بفيروس كورونا في البلد العربي.

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وقالت وزارة النقل البريطانية، امس الاثنين، إن انجلترا رفعت اسم الإمارات من قائمة ممرات السفر بعد الزيادة المقلقة في حالات "كوفيد-19" هناك.



وأضافت الوزارة أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء سيكون على المسافرين الذين يدخلون إنجلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية من الإمارات البقاء في العزل الذاتي.



المصدر : روسيا اليوم



