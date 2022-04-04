بريطانيا تُلغي 222 رحلة طيران بسبب الجائحة

الوكيل الاخباري- ألغت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية، إيزي جيت، خلال اليومين الماضيين أكثر من 200 رحلة طيران، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الركاب وإحداث فوضى في عدد من أكبر المطارات البريطانية.



وأرجعت الشركة إلغاء الرحلات إلى نقص الأطقم المتاحة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مما دفعها إلى إلغاء 222 رحلة على الأقل منذ يوم الجمعة الماضي.



ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية للأنباء عن شركة الطيران القول إنها حاولت تعويض النقص في أفراد أطقم التشغيل من خلال إعداد أطقم إضافية بديلة تحت الطلب، لكنها اضطرت إلى إلغاء عدد جديد من الرحلات أمس الأحد واليوم الاثنين.

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