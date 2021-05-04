الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مطالب شعبية بتطعيم قطاعات هامة لـ'صيف آمن '

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

الصحة: المتحور الهندي أقل من البريطاني بسرعة انتشاره

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غداً

إصابتان بالسلالة العادية لمخالطي مصاب بالمتحور الهندي في الزرقاء

أسعار الذهب الثلاثاء 4/5/2021

بايدن : سنسمح بدخول 62 الف لاجئ إلى الولايات المتحدة

وزير التربية لـ برنامج الوكيل : سنعود إلى المدارس في الوقت المحدد

نيويورك تعتزم رفع العديد من قيود كورونا

الهند تسجل 357229 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء، 04-05-2021 09:00 ص

بريطانيا ستسمح بالسفر لبعض الوجهات بداية من 17 مايو

سياحة


الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المؤشرات تؤكد إمكانية تخفيف المزيد من قيود كورونا بحلول 21 يونيو.
وأضاف في تصريحات أمس الاثنين، أن بريطانيا ستسمح بالسفر لبعض الوجهات بداية من 17 مايو.

اضافة اعلان

وتعتزم بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى البدء بإصدار جوازات سفر كورونا والتي ستتيح لمتلقي اللقاح السفر بحرية ودون أية قيود بما فيها الإعفاء من فحص (PCR)، وذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة وقبل حلول العطلة الصيفية، في مسعى واضح من قبل هذه الدول لإنقاذ القطاع السياحي وعدم تكرار الركود الذي مني به العام الماضي بسبب الوباء العالمي.


بحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن محادثات بهذا الخصوص ستبدأ خلال أيام بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتهدف لتحديد الآلية التي ستُعيد حركة السفر إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع عمليات التلقيح الجارية على نطاق واسع في القارة الأوروبية ضد فيروس "كورونا".


وقال مسؤولون بريطانيون إن "جوازات سفر كورونا" قد تكون جاهزة بحلول شهر يونيو المقبل، كما كشف المسؤولون عن أن البريطانيين الذين سيحصلون على هذه الجوازات سيكون بمقدورهم أن يقضوا عطلتهم الصيفية في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا اعتباراً من 28 يونيو المقبل، بحسب ما نقلت "ديلي ميل".


وقال مصدر حكومي لـ"ديلي ميل" إن نظام "جوازات سفر كورونا" سيكون سارياً اعتبارا من مايو لمساعدة الأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى البلدان التي تتطلب إثباتاً للتطعيم.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطار

مطارات أميركا تسجل 1.63 مليون مسافر أعلى معدل منذ مارس 2020

الكويت

الكويت: استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين لمواجهة كورونا

اسكتلندا

اسكتلندا على طريق الأولوية في إعادة الطبيعة البرية

608fc89f4236047d5245fbb5

أوروبا تنوي تخفيف قيود دخول السياح الأجانب إليها

قرية

دبي : القرية العالمية تبهر زوارها في اليوم الأخير

مصر طيران

مصر للطيران تُخفض أسعار التذاكر على هذه الوجهات

أخبار متعلقة
طيران مصر

روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى حزيران المقبل

606bf9604236043932781342

رغم منع البريطانيين من السفر.. 8 آلاف سائح يسمح لهم بدخول المملكة يوميا