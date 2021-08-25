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الأربعاء، 25-08-2021 01:50 م

بسبب كورونا.. هاواي تدعو السياح إلى تجنب السفر إليها

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الوكيل الاخباري - ناشد حاكم هاواي السياح عدم السفر إلى الجزر حيث تكافح الولاية للسيطرة على فيروس كورونا وسط الانتشار المتزايد لمتغير "دلتا" شديد العدوى.

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وحذر الحاكم ديفيد إيج من أن السفر إلى هاواي في الوقت الحالي "محفوف بالمخاطر"، داعيا الزوار والمقيمين إلى تقليل السفر وحصرها بالأعمال الأساسية.


وقال: "أشجع الجميع على تقييد السفر إلى هاواي وتقليصه.. إنه ليس الوقت المناسب للسفر إلى الجزر"، موضحا أنه لم يتم تقييد وصول السياح إلى الجزر بشكل نهائي.. الوضع الآن مختلف عن العام الماضي، عندما أدت قواعد السفر الصارمة التي تتطلب الحجر الصحي بشكل أساسي إلى إغلاق صناعة السياحة في هاواي".


وأضاف: "في شهر مارس الماضي، عندما طلبت لأول مرة من الزائرين تأجيل السفر إلى الجزر، شهدنا انخفاضا بنسبة 60% في حركة المرور إلى هاواي، كما أن فرض الحجر الصحي الإلزامي لجميع الوافدين قلل من السفر إلى الجزر بنسبة 99.5%، أي بنسبة 100% من المسافرين بشكل أساسي".


كما حث الناس على تلقي اللقاح المضاد للفيروس، حيث تبلغ نسبة الحاصلين على اللقاح 62%، وفقًا لبيانات الولاية.


هذا وارتفعت حالات الإصابة بكورونا في هاواي بنسبة 36% في الأسبوعين الماضيين بينما ارتفعت حالات الاستشفاء بنسبة 78%، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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