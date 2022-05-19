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الخميس، 19-05-2022 02:09 م

بعد عامين من تعليقها.. كوريا الجنوبية تستأنف إصدار تأشيرات الزيارة في حزيران

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الوكيل الإخباري-تستأنف كوريا الجنوبية إصدار التأشيرات للزيارة قصيرة الأمد والتأشيرات الإلكترونية للمسافرين القادمين من الخارج، اعتبارا من الأول من حزيران المقبل، بعد تعليقها لأكثر من عامين لمنع انتشار كورونا.

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ووفقا لوكالة يونهاب، قالت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنها ستخفف لوائح خاصة بإصدار التأشيرات لتحفيز الطلب المحلي وتنشيط الصناعات ذات الصلة من خلال جذب السياح الأجانب.


وبينت أن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لاستئناف إصدار التأشيرات للزيارة قصيرة الأمد والتأشيرات الإلكترونية للأجانب من الدول المصنفة في المستوى الأول .

 

 

بترا

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