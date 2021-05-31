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الإثنين، 31-05-2021 09:10 ص

بعد عقد من إيقافها.. الكويت ترفع حظر التأشيرات عن هذه الدولة

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الوكيل الإخباري- أعلن السفير الباكستاني في الكويت سيد سجاد حيدر، أن الكويت وافقت على استئناف منح التأشيرات العائلية والتجارية للمواطنين الباكستانيين وذلك عقب عقد من حظرها وإيقاف إصدار التأشيرات لمواطني بضع دول بينها باكستان.

وجاء قرار رفع الحظر تزامنًا مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد ولقائه رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي تلقى رسالة من نظيره الباكستاني خلال هذا اللقاء.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن وسائل إعلام باكستانية أنه ”لن تكون هناك قيود على التأشيرات في المجالات الطبية والنفطية، وسيتمكن الباكستانيون الذين يعيشون في دول الخليج من القدوم إلى الكويت أيضا“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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