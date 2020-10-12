الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

الزراعة للوكيل: 192 عينة عشوائية بعد إصابة موظف بكورونا

رغم تغيير الحكومة ..الأوبئة توضح موقفها من الحظر الشامل

تفاؤل بتراجــع إصابات كورونا في المملكة

إعلان هام للاردنيين حول مخالفات السير

الدنمارك تعبر أيسلندا بثلاثية نظيفة

رسالة من النعيمي للأمهات العاملات

توضيح حول تمديد عزل عين الباشا

التربية : دراسة سيناريو امتحانات طلبة المدارس

إدارة الأزمات : تراجع إصابات كورونا في الزرقاء الجديدة - شاهد

أسعار الذهب الإثنين 12/10/2020




الإثنين، 12-10-2020 12:37 م

بعد 7 أشهر من الإغلاق .. المغرب يستقبل أول رحلة سياحية

221169187


الوكيل الاخباري – استقبل المغرب، مساء السبت، أول فوج للسائحين الأجانب، بعد سبعة أشهر من إغلاق الحدود الجوية والبحرية، بسبب الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقد حطت الرحلة التي تضم 160 سائحا فرنسيا، بمدينة مراكش التي تعد العاصمة السياحية للمغرب.

اضافة اعلان
 

وقد شكل وصول الفوج إلى مطار مراكش الدولي "حدثا رمزيا" حيث كان في استقبالهم مجموعة من المسؤولين عن قطاع السياحة، والذين يطمحون لإنقاذ القطاع من حالة الشلل شبه التام.

وتشير اخر دراسة رسمية، إلى أن قطاع السياحة في المغرب، الذي يساهم بحوالي 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام، تكبد ما يفوق 64 مليار درهم (أكثر من 6 مليارات دولا) من الخسائر بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا.

وحسب الإحصائيات المسجلة في نهاية شهر يونيو الماضي، فقد انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 63 في المئة، ونسبة ليالي المبيت في الفنادق المصنفة بنسبة 59 في المئة. وقد تم تسريح آلاف العاملين بعد إغلاق أكثر من 80 في المئة من المنشآت والشركات السياحية.

وقبل أزمة كورونا، كانت مدينة مراكش تستقبل أكثر من مليون سائح سنويا، وقد سجلت السنة الماضية أرقاما قياسية، حيث زارها 3 ملايين سائح من أصل نحو 13 مليونا، حلوا بالمغرب.

وبحسب توقعات المهنيين، فإن الموسم السياحي "القياسي" الذي شهده المغرب السنة الماضية، لن يتكرر قبل حلول 2030، إلا إذا توفرت عوامل استثنائية.

 

 

 المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
35234_1518085640

الطيران العماني تعلن عن تقديم منصة ذكية لشراء التذاكر

5ea23f5ca2fd9125d7303da3

أستراليا تستعد لاستئناف حركة السفر بعد تراجع إصابات كورونا

مطار دونيغال - أيرلندا

دولة عربية وحيدة في القائمة... أفضل 10 مدرجات هبوط لعام 2020

customer-using-fly-delta-app

مضيفة تكشف حقيقة مخاطر استعمال الهواتف على متن الطائرة

Passport-Pixabay.com_

تعرف على أقوى جوازات السفر في 2020

rk_chresidents_210120

نصف مليار رحلة سياحية في الصين خلال أول إجازة منذ تفشي كورونا

أخبار متعلقة
35234_1518085640

الطيران العماني تعلن عن تقديم منصة ذكية لشراء التذاكر

rk_chresidents_210120

نصف مليار رحلة سياحية في الصين خلال أول إجازة منذ تفشي كورونا

gettyimages-1209534351-05e69b621cb72ba31b761313019489e8371b443d-s800-c85

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع وتلامس الـ9000

dubai-(getty)

دبي تؤكد دعمها لإعادة حركة السياحة العالمية باتباع أعلى معايير السلامة