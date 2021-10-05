بعض النصائح للتعامل مع تأجيل أو إلغاء الرحلات الجوية

الوكيل الإخباري - يتعرض الكثيرون إلى ظروف مختلفة قد تكون سبباً في إلغاء الرحلات الجوية أو تأجيلها، إلا أنه مع ذلك يمكن معالجة هذه الحالة حتى لا تفسد الخطط الخاصة بالرحلة.

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من خلال إتباع عدة نصائح :

السفر عند الصباح

دائماً يكون السبب الأساسي في حالات التأخير والإلغاء الخاصة بالرحلات الجوية ناتجة عن مشكلات الصيانة والطقس، لذا تزداد الفرص في اللحاق برحلة مؤجلة أو ملغاة إذا كان المسافر قد حجز للسفر في فترة ما بعد الظهر أو في المساء.



تسجيل الوصول عبر الإنترنت



تسمح العديد من شركات الطيران بتسجيل الوصول عبر الإنترنت خلال الـ24 ساعة من الرحلة، وبمجرد تسجيل الوصول سيتم الحصول على تحديثات حول حالة الرحلة قبل المغادرة إلى المطار وبالتالي يمكن للمسافر التخطيط وفقاً لذلك.



استخدام حقيبة اليد فقط



قد يكون انتظار استلام الأمتعة المسجلة مهمة تستغرق وقتاً طويلاً للتعامل معها عند تأخير الرحلة أو إلغائها، لذا استخدم الحقائب الواسعة التي يمكن استخدامها كحقيبة واحدة متوفرة بداخلها كافة الاحتياجات.

الاتصال بشركة الطيران



إذا تم إلغاء الرحلة، ستكون هناك عادة قائمة انتظار لإعادة الحجز، من خلال الاتصال بشركة الطيران أثناء الانتظار.

طلب تصريح دخول إلى الصالة

لضمان انتظار الرحلة براحة تامة، من الممكن طلب تصريح من شركة الطيران من أجل الحصول على تصريح دخول إلى الصالة عند حدوث تأخير، كما أن الصالات توفر خدمة «الواي فاي» المجانية، والأطعمة، والمشروبات، وأماكن جلوس مريحة.

الاستمتاع والترفيه عن النفس



يمكن للمسافر أن يقوم ببعض الأنشطة التي تجعل الوقت يمر بشكل سريع، من خلال زيارة المكتبات أو المطاعم أو المقاهي، أو استخدام خدمة «الواي فاي» والتي تجعل المسافر في حالة إنشغال مستمرة لمرور الوقت بسرعة عند الانتظار.

التحقق من تأمين السفر

إذا كان المسافر اشترى تأمين السفر، يجب مراجعة البوليصة الخاصة به بشأن الرحلات الملغاة أو المتأخرة، وبالتالي يتم تغطية تكلفة الحجز في الفندق، كما أن الشروط ستختلف وفقاً لشركة التأمين واختيار الوثيقة، فمن الضروري التأكد من قراءة التفاصيل الدقيقة قبل تنظيم أي شيء.

المصدر - سيدتي