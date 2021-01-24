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الأحد، 24-01-2021 01:59 م

بلجيكا تحظر السفر لأسباب غير ضرورية

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الوكيل الإخباري _ تعتزم بلجيكا حظر السفر لأسباب غير ضرورية بصورة كاملة حتى مطلع مارس/آذار المقبل للحد من انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة.

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وأصدرت لجنة الأزمات في البلاد القرار، الجمعة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، وفسرته بالخوف من انتشار السلالة المتحورة المنتشرة في بريطانيا.


وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سوف يتعين على الأشخاص الذين يسافرون من بلجيكا وإليها تقديم سبب وجيه، مثل الالتزامات العائلية أو الدراسة، للسماح لهم بعبور الحدود، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.


وتنطبق القواعد أيضا على السكان البلجيكيين، الذين يتعين عليهم أن يخضعوا للحجر الصحي عند الوصول لمدة 7 أيام وتقديم اختبارات سلبية في اليوم الأول والأخير من فترة الحجر.


ومع ذلك، سيستمر السماح للعمال الأساسيين والعاملين في مجال النقل بالسفر إلى بلدان أخرى.


وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أشار بالفعل إلى أنه يريد تطبيق إجراءات أكثر صرامة.


وحث دي كرو الخميس، نظراءه في الاتحاد الأوروبي خلال قمة على اتخاذ إجراء مماثل لتشديد الإجراءات على الحدود.

 

 

المصدر : العين الإخبارية 



 




 

 


 

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