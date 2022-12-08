بلدان عليكِ زيارتها في 2023.. هذه أفضلها!

الوكيل الإخباري - مع إعادة فتح الكثير من أنحاء العالم، من المتوقع أن يكون 2023 هو عام السفر رسمياً، حيث سينطلق العديد من محبي السفر إلى وجهات جديدة ومختلفة، بعدما عانى العالم قيوداً وإغلاقات عديدة، على مدار 3 سنوات متتالية.

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وإذا كنتِ متحمسة لتجربة سفر جديدة ومختلفة عليكِ، فهنا قائمة بأفضل البلدان التي عليكِ زيارتها في 2023، لبدء عام جديد ومميز.

أفضل البلدان، التي يمكنكِ زيارتها في 2023:



ألكسندريا - فيرجينيا

مع الشوارع المرصوفة بالحصى، وأشعة الشمس الساطعة في كل مكان، تعد ألكسندريا مدينة الحب، حيث تمنحكِ وجهات عديدة ومناطق مُذهلة، حيث تضم "Waterfront Park" وهو واحد من أجمل المواني في العالم، ويحمل العديد من القصص والحكايات، وكذلك الفنادق والشواطئ الفاخرة التي تمنحكِ رحلة سعيدة.

القاهرة - مصر

في مدينة القاهرة، سوف تعيشين رحلة مميزة ونابضة بالحياة، حيث تضم العاصمة العديد من الأماكن الأثرية والمناطق السياحية، على سبيل المثال: المتحف المصري الكبير، أهرامات الجيزة، ممشى أهل مصر، الشوارع المصرية القديمة، والفنادق العالمية الفاخرة. ويعد فصل الربيع من أفضل الأوقات، إذ يمكنكِ الاستمتاع فيه برحلة لا تنسى في القاهرة.

هافانا - كوبا

تعد مدينة هافانا من المدن العريقة، إذ تتميز بسحرها القديم، نظراً لأنها ترجع إلى عصر الاستعمار، بجانب تمتعها بالعديد من المناظر الطبيعية الساحرة التي تأخذكِ إلى عالم آخر، فضلاً عن المناطق السياحية العديدة في المدينة، ويمكنكِ زيارة هافانا القديمة، والاستماع لأنغام موسيقى "السالسا" داخل البازارات المقامة في الهواء الطلق، والحفلات الساهرة التي تستمر حتى الصباح.

طنجة - المغرب

على مدى عقود، اجتذبت هذه المدينة الواقعة في شمال المغرب مجموعة من المغتربين البوهيميين، وهذه هي الطريقة التي اكتسبت بها سمعتها كمكان يذهب إليه الأجانب ليعيشوا فيه، بدلاً من مجرد زيارته، لكن سمعة طنجة قد تتغير هذا الربيع، ويرجع الفضل في ذلك إلى افتتاح "فيلا مبروكة" (Villa Mabrouka) ثاني فندق مغربي للمصمم البريطاني جاسبر كونران، والذي يأتي بعد افتتاح فندق مراكش في 2018.

منطقة البحيرات - تركيا

تتمتع كل من إسطنبول وبودروم بشعبية كبيرة، لكنّ المسافرين سيجدون الكثير ليستمتعوا به في أنحاء أخرى من هذا البلد المتنوع٬ بما في ذلك هذا الجزء الداخلي من جنوب غرب الأناضول، الذي من المتوقع أن يحظى بشعبية كبيرة في السنوات القادمة، خاصة منطقة البحيرات التي تضم المزيد والمزيد من الوجهات السياحية المُذهلة، بجانب الفنادق المتنوعة التي تقدم إقامة مميزة ومختلفة عن أي مكان آخر حول العالم.

زهرة الخليج