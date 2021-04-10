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السبت، 10-04-2021 09:54 ص

بلد أوروبي يخطط لتقديم منح مالية للسياح

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الوكيل الإخباري - في إطار خططها لإنعاش السياحة التي أصابتها أزمة فيروس كورونا المستجد بالركود، تخطط مالطا لتقديم "منحة مالية" لزوارها الأجانب إن قرروا الإقامة بها 3 أيام على الأقل، بدءا من الصيف المقبل.

وقال وزير السياحة المالطي كلايتون بارتولو، أمس الجمعة، إنه "مع التوقعات برفع معظم قيود كورونا بحلول الأول من يونيو المقبل، سيحصل السائحون الذين يحجزون عطلات صيفية مباشرة من خلال الفنادق المحلية على المنحة".

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وأوضح بارتولو أن "السائحين الذين يقيمون في فندق 5 نجوم سيحصلون على 200 يورو، مقابل 150 يورو لزبائن فنادق الأربع نجوم، و100 يورو لنزلاء فنادق الثلاث نجوم".
وتمثل السياحة ما يقترب من ثلث اقتصاد مالطا، لكن هذا القطاع تضرر بشدة بسبب أزمة "كوفيد 19".


وتمتلك مالطا أعلى معدل تطعيم ضد الفيروس في الاتحاد الأوروبي، حيث أعطت جرعة واحدة على الأقل لـ 42 بالمئة من البالغين.


وشهدت الجزيرة المتوسطية انخفاضا ملحوظا في عدد إصابات كورونا الجديدة، حيث تراجع معدل الإيجابية، الذي يشير إلى النسبة المئوية للاختبارات التي تظهر نتيجة إيجابية، إلى 2.6 بالمئة.


وفي وقت سابق، حثت حكومة مالطا الاتحاد الأوروبي على تقديم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، لتسهيل السفر عبر أنحاء القارة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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