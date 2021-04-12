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الإثنين، 12-04-2021 09:37 م

بنغلاديش تفرض حظرا على السفر الجوي لمدة أسبوع بسبب كورونا

بنقلادش


الوكيل الإخباري - أعلنت بنغلاديش عن خطط لحظر جميع الرحلات الجوية الدولية والمحلية لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، تزامنا مع إغلاق آخر لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت هيئة الطيران المدني في بنغلاديش أمس الأحد إنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى بنغلاديش في الفترة من 14 وحتى 20 أبريل.


وقال نائب المارشال الجوي مفيد رحمان في الهيئة إنه سيتم إلغاء أكثر من 500 رحلة بسبب الحظر. وأوضح أن المطارات في بنغلاديش تعمل الآن بمعدل يتراوح بين 70 و75 رحلة جوية في اليوم.


وذكرت هيئة الطيران أن رحلات الركاب المحلية ورحلات المروحيات المستأجرة من بين الرحلات التي سيتم تعليقها، بينما قد يتم استثناء بعض عمليات الإجلاء الطبي والإغاثة الإنسانية ورحلات الشحن.


ودفعت الزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في مارس، حكومة بنغلاديش إلى فرض إغلاق على مستوى البلاد لمدة تسعة أيام حتى يوم الثلاثاء، يليه إغلاق آخر لمدة سبعة أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء لإبطاء انتشار الفيروس.

 

البيان


 




 

 


 

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