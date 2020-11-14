بوتين يشير إلى نمو السياحة الداخلية بفضل برنامج حكومي

الوكيل الاخباري- أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيادة اهتمام المواطنين الروس مؤخرا بالسياحة الداخلية، قائلا إن ذلك يرجع إلى حد كبير لتدابير الدعم التي اتخذتها الحكومة الروسية.





وأوضح الرئيس الروسي خلال مشاركته في منتدى "أفكار قوية للوقت الجديد" أمس الجمعة: "لقد نمت سياحتنا الداخلية بشكل كبير، وهذا أمر جيد جدا.. وقد حدث ذلك بفضل برنامج الحكومة لدعم السياحة الداخلية، والذي يفترض تعويض السياح بجزء من ثمن الرحلة السياحية".

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ووفقا للرئيس بوتين فإن ذلك يظهر مرة أخرى مدى ضخامة إمكانات روسيا السياحية، لكنه أشار إلى عدم توفر البنية التحتية السياحية اللازمة في البلاد، في إشارة إلى ضرورة العمل على تطويرها.



وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أمس الجمعة عن إجراء لدعم قطاع السياحة الداخلية، وقال ميشوستين، إن الحكومة الروسية ستقوم بتعويض السائح الروسي جزءا من نفقاته عند قيامه برحلة سياحية إلى مناطق محددة في روسيا.



وأضاف أن الحكومة ستقوم بإرجاع ما بين 5 و15 آلاف روبل (نحو 211 دولارا) للسائح كتعويض عن جزء من نفقاته عند استجمامه في مناطق محددة من البلاد.



المصدر: روسيا اليوم



