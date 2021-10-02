بوهول وجهة سياحية جذابة في الخريف

الوكيل الإخباري - إذا كنت تحب الشوكولاتة، فقد تفكر مرة واحدة على الأقل في حياتك بالذهاب والعيش في تلال الشوكولاتة في بوهول بالفلبين.

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تعتبر بوهول واحدة من أفضل الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها خلال أكتوبر في آسيا، وتشتهر بشعابها المرجانية والتلال الجيولوجية الغريبة.

تلال الشوكولاتة

في حين أنه لا يزال غير معروف كيف ظهرت تلال الشوكولاتة الشهيرة، إلا أن الأخيرة هي معلم جذب لا بدّ من زيارته.

تتنوع التلال في الحجم، حيث يتراوح ارتفاعها بين 50 و120 متراً، إنها خضراء خلال موسم الأمطار ولكنها تتحول إلى اللون البني خلال موسم الجفاف، لتشبه الشوكولاتة. يمكن زيارتها خلال كلا الموسمين.

شاطئ ألونا

في شاطئ ألونا، يمكنك بسهولة حجز جولة بالقارب. يمكنك الذهاب في جولة خلال النهار وزيارة الجزر المحيطة والاستمتاع بالمياه النقية. في الليل، يمكنك تذوق أشهر الوجبات في أحد المطاعم المنتشرة في الموقع. هناك مجموعة واسعة من أماكن الإقامة من بيوت الشباب ذات الأسعار المعقولة إلى المنتجعات الشاطئية الفخمة.

شاطئ دومالوان

شاطئ دومالوان هو المفضل لدى السكان والسياح. يتميز هذا الامتداد الطويل بالرمال البيضاء الناعمة التي تحدها المياه الفيروزية النقية. إنه يوفر الكثير من الأماكن الخاصة للاستمتاع بأجواء من الاسترخاء، حيث يوجد عدد أقل بكثير من القوارب هنا مقارنة بشاطئ ألونا الأكثر شهرة. يزخر شاطئ دومالوان بالأنشطة الشاطئية والمنتجعات الفخمة والمطاعم التي تقدم المأكولات البحرية الطازجة اللذيذة.

المصدر - سيدتي