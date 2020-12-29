تأمين السفر.. 5 نصائح مهمة

الوكيل الإخباري _ إذا كنت تسافر كثيرًا، فقد تكون الحاجة إلى شراء تأمين السفر أكثر الحاحا وضرورة. تغطي خطط تأمين السفر النموذجية تأخير الرحلات وإلغائها وحالات الطوارئ الطبية والإخلاء الطبي وانقطاع الرحلة والأمتعة التالفة أو المفقودة أو المسروقة.

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كل هذه مواقف يمكن أن تجد نفسك فيها بسهولة، لذا فإن فكرة شراء التغطية تستحق الترفيه إذا كنت مسافرًا متعطشًا. ومع هذا، فإن تقديم مطالبة للحصول على تأمين السفر ليس بالأمر السهل دائمًا.



يمكن أن تساعدك هذه النصائح في تجنب المشكلات والحصول على المساعدة التي تحتاجها في أسرع وقت ممكن:

1. إشراك محام

المحامون مهمون عندما يتعلق الأمر بمطالبات تعويض التأمين. لديهم معرفة فائقة بعملية التسجيل ولديهم الروابط الصحيحة للمساعدة في التحقيقات وتقييم المطالبات. يمكن للمحامين أيضًا المساعدة في مراجعة السياسات وتفسيرها لك قبل الاشتراك.



2. ابحث عن الشروط والاستثناءات

غالبًا ما يتم تزويد خطط تأمين السفر بشروط توضح المواقف التي قد تؤدي إلى حرمان حامل الوثيقة من طلب التعويض. قبل شراء التغطية، اقرأ شروط البنود التي قد تضعك في وضع غير مؤات بشكل تلقائي.



3. احتفظ بالوثائق

ستحتاج إلى تقديم دليل على القيمة النقدية للعنصر المسروق أو المفقود، لذا احتفظ بالإيصال كلما اشتريت أي شيء أثناء السفر.



بالنسبة للمطالبات المرتبطة بالتأخيرات، ستحتاج إلى تقديم إيصالات بالوجبات والتذاكر والمصروفات الأخرى.



استخدم المعاملات الرقمية كلما استطعت لأنها توفر لك الحاجة إلى حمل الكثير من المستندات في حقيبة السفر الخاصة بك.



4. المساعدة في جمع الأدلة

قد يكون من الصعب إثبات سرقة شيء منك قبل الرحلة أو خلالها. لهذا السبب، تحتاج إلى إشراك الفندق أو الناقل أو الشرطة المحلية بمجرد أن تدرك أن أحد العناصر مفقود.



اطلب منهم أن يقدموا لك تقريرًا مكتوبًا، حتى يكون لديك شيء لتظهر لشركة التأمين الخاصة بك. تأكد من الاتصال بشركة التأمين الخاصة بك في أقرب وقت ممكن.



5. قم بتزويد اهلك او معارفك في حالات الطوارئ بمعلومات التأمين الخاصة بك

في كثير من الأحيان، تقدم شركات تأمين السفر أقصى قدر من المزايا عندما تتلقى إشعار الطوارئ مبكرًا. إذا لم تكن في موقف يمكنك من خلاله الاتصال بشركة التأمين بنفسك، فيمكن لاي شخص من معارفك او أهلك في حالات الطوارئ الوصول إليهم.

المصدر : traveltalez







