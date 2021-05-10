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الإثنين، 10-05-2021 03:31 م

تايلاند تحظر دخول الأجانب من بنغلادش وباكستان ونيبال

تايلاند


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية في تايلاند، اليوم الاثنين 10 مايو/أيار، إن السلطات حظرت دخول الأجانب من باكستان ونيبال وبنغلادش.

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وأرجعت السلطات التايلاندية ذلك القرار بأنه محاولة لمنع وصول السلالة الشديدة العدوى من فيروس كورونا التي ظهرت بداية في الهند، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".


وجاء القرار بعد اكتشاف السلالة لدى مسافرين تايلانديين كانا عائدين من باكستان أثناء فحص داخل الحجر الصحي الحكومي.


وفرضت دول أخرى في المنطقة حظرا مماثلا.


تتمتع السلالة الجديدة بدرجة عالية من الضراوة، مثل السلالات، التي تم تحديدها في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل.


ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لم يتضح بعد ما الذي أثر على طفرات الفيروس في الهند، ولكن من المرجح، أن أحد العوامل كان تنظيم فعاليات جماعية أدت إلى زيادة انتشاره، وكذلك التخفيف من إجراءات مكافحة "كوفيد-19" في تايلاند.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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