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الخميس، 01-04-2021 07:07 م

تايلاند تخفف تدابير كورونا تمهيدا لعودة السياحة

تايلاند


الوكيل الإخباري - بدأت تايلاند اليوم الخميس خفض مدة الحجر الصحي للزوار الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى النصف.

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وتعد هذه خطوة أولى للسماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بدخول البلاد دون الحاجة إلى العزل.


دمر الوباء صناعة السياحة في تايلاند، وهي مصدر دخل رئيسي لهذه البلاد الآسيوية، لكن الإجراءات الحدودية الصارمة تركت البلاد سالمة نسبيا من كورونا.


قال تاني سانغرات، المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، إن المسافرين التايلانديين وغير التايلانديين، لم يعودوا مطالبين بالحصول على وثائق صالحة للسفر صادرة عن القنصليات التايلاندية اعتبارا من اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين على الأجانب إظهار نتيجة اختبار سلبية.


وأكد سانغرات إنه سيتم السماح للأشخاص، الذين حصلوا على اللقاحات، بقضاء سبعة أيام في فنادق الحجر الصحي الخاصة، مقارنة بالأيام الـ 14 السابقة.


بينما يتعين على غير الملقحين قضاء 10 أيام في الحجر الصحي، إذا لم يصلوا من إحدى 11 دولة، جميعها في أفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى، وفي هذه الحالة يتعين عليهم قضاء أسبوعين كاملين.


وذكر سانغرات أن أولئك الذين حصلوا على اللقاح يجب أن يكونوا حاصلين على شهادات معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء التايلاندية أو منظمة الصحة العالمية.


هذا وسجلت البلاد 28889 إصابة بكورونا، من بينها 94 حالة وفاة فقط.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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