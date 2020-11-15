الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

المنخفض القبرصي يبدأ بالتأثير على المملكة

محافظ العاصمة : هناك اختراقات قانونية ونحن بالمرصاد

ايعاز من وزير الداخلية لتطبيق أوامر الدفاع

الامن يحذر السائقين على الطريق الصحراوي

وفاة الشيخ علي الحلبي في مستشفى الامير حمزة بعد اصابته بكورونا

التربية توضح حول موعد امتحان التوجيهي التكميلي

المصفاة: لا إعلانات جديدة للوظائف.. والشركة ستلاحق مطلقي الشائعات قانونياً

لجنة الأوبئة توضــح للوكيل حول الإجراءات القادمة بسبب كورونا

حمى ارتفاع الأسعار تطال الخضار وجهات معنية توضح الأسباب - فيديو

العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا




الأحد، 15-11-2020 02:28 م

تجربة للرحلات البحرية بظل كورونا تجذب آلاف المتطوعين رغم مخاطرها

201112121117-rccl-symphony-of-the-seas (1)


الوكيل الاخباري-  إذا سنحت لك الفرصة، هل ستتطوع للذهاب في رحلة بحرية مجانية في الوقت الحالي، رغم استمرار الجائحة؟

وتدرس شركة "Royal Caribbean" للرحلات البحرية ترتيب رحلات تجريبية لإقناع المُنظمين أنه من الممكن تشغيل رحلات ناجحة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت الشركة أنها استقبلت اهتماماً فائضاً من المشاركين المحتملين الذين يرغبون في التطوع، ولكن يُعد هذا الأمر محفوفاً بالمخاطر.

تدرس شركة "Royal Caribbean" للرحلات البحرية ترتيب رحلات تجريبية لإقناع المُنظمين أنه من الممكن تشغيل رحلات ناجحة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

اضافة اعلان

وفي توجيهاتها الأخيرة، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي رفعت مؤخراً حظرها على السفن السياحية في المياه الأمريكية، إن "الإبحار أثناء جائحة هو نشاط محفوف بالمخاطر بطبيعته".


ولكن، نص إطار عملها الخاص بالإبحار على ضرورة تشغيل خطوط الرحلات البحرية "رحلات محاكاة" صُممت لـ"تكرار ظروف الإبحار في العالم الحقيقي"، إذا كانت ترغب في الحصول على الإذن لاستئناف الرحلات البحرية المنتظمة.


وقال المتحدث باسم "Royal Caribbean"، جوناثان فيشمان، إنهم يشعرون بالسعادة الغامرة بسبب اهتمام العملاء بالمشاركة في رحلات المحاكاة.


وقال فيشمان: "في هذا الأسبوع فقط، تلقينا أكثر من 5 آلاف رسالة، وهي لا تتضمن التغريدات، والتعليقات، والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي".


وألغت معظم خطوط الرحلات البحرية الرئيسية عمليات الإبحار حتى نهاية العام، وأصبحت هناك بعض المشاكل مع أخذ القطاع خطوات مؤقتة للعودة.


وتشهد رحلة "SeaDream1"، وهي أول سفينة رحلات بحرية تعود إلى مياه البحر الكاريبي، حالة من الذعر بسبب "كوفيد-19".


وليس من الواضح ما إذا كان سيتلقى المتطوعون في الرحلات البحرية الوهمية المال مقابل مشاركتهم، أو إذا كانوا سيسافرون مجاناً، أو إذا سيتوجب عليهم المساهمة في التكاليف.


إرشادات تجارب المحاكاة
وقبل إطلاق خطوط الرحلات البحرية رحلات المحاكاة، يجب عليها تأكيد أنها تستوفي شروط متطلبات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لحماية الطاقم على متن السفن، أي اختبارهم بانتظام.


وضمن إطار عملها، تتطلب المراكز أيضاً إبلاغ الركاب كتابياً أنهم "يشاركون في محاكاة من أجل بروتوكولات صحة وسلامة غير مُثبتة، ولم يتم اختبارها"، إلى جانب كون الإبحار في ظل جائحة "نشاطاً محفوفاً بالمخاطر بطبيعته".


ويجب ألا يقل عمر المتطوعين عن 18 عاماً، ويجب عليهم التأكيد من عدم معاناتهم من أي حالات طبية موجودة مسبقاً، قد تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.


وستتضمن رحلات المحاكاة البحرية أنشطة معروفة ومحبوبة تشمل تناول الطعام، والترفيه على متن السفينة، إلى جانب رحلات استكشافية إلى شواطئ جزيرة خاصة.


وستتضمن تلك الرحلات أيضاً اختباراً لما قد يحصل في حال ثبت إصابة أحد الركاب بالفيروس، بما في ذلك الحجر الصحي، والحجز في المقصورة.

 

المصدر:CNN


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطار-دبي-الدولي

سفر بدون تلامس للمرة الاولى في مطار دبي الدولي

السياحة-حول-العالم

منظمة السياحة العالمية: مدونة دولية جديدة لتوفير حماية قانونية أكبر للسياح

5fae4ed74c59b755a54f9629

ترميم متحف مخترع التلفزيون فلاديمير زفوريكين في شمال روسيا

الصحراء-السعودية-أرشيف

شاهد بالصور..فوهة جبل البيضاء في السعودية.. أعجوبة جيولوجية تخطف الأنظار

20200420_1587403226-923

إغلاق أهم معلم سياحي في إسبانيا بسبب كورونا

O

خسائر بـ74% لمجموعة طيران الإمارات بالنتائج نصف السنوية

أخبار متعلقة
1949403

سنغافورة تطلق أولى رحلاتها البحرية