تجنبوا هذه الأخطاء عند السفر بالقطار

الوكيل الإخباري-هناك الكثير من الأشياء الممنوع حملها أو القيام بها أثناء السفر خاصًة إذا كانت وسيلة السفر القطار، لذا يمكن تحديد بعض من هذه الأشياء الممنوعة أثناء السفر بالقطار ضمن الآتي:

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عدم حجز التذاكر مسبقًا

ينصح بضرورة حجز تذاكر القطار مبكرًا، للحصول عليها بأقل تكلفة، خاصة إذا كان السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة عندما يكون الطلب مرتفعًا للغاية، في حالة الاستطاعة يمكن التخطيط مسبقًا وشراء التذاكر قبل 120 يومًا للحصول على أفضل الأسعار الممكنة. تميل التذاكر الأرخص إلى منتصف الأسبوع الثلاثاء والأربعاء، على الرغم من توفر تذاكر اللحظة الأخيرة في كثير من الأحيان، لا يوجد ضمان لأن الطرق والأوقات الشائعة تنفد.



الوصول بعد فوات الأوان

القفز في القطار لا يشبه الركض في مترو الأنفاق في اللحظة الأخيرة، على الرغم من أن المسافر ليس مضطرًا للوصول في أقرب وقت كما يفعل في الرحلة، فلا يزال بإمكانه منح نفسه قبل 30 دقيقة من المغادرة.

عدم الصعود بسرعة

في حين أن ركوب القطار في الأصل أو النزول في وجهته عادة ما يسمح بوقت طويل، فإن الجزء الأكبر من المحطات يقع عادة في مكان ما بينهما، لذا فمن الضروري التأكد من استعداد المسافر للصعود على متنها عندما يرى أو يسمع القطار قادمًا حتى المحطة الرئيسية، مثل محطة نيويورك بن، يمكن أن تكون نقطة توقف في المنتصف على الطريق الأطول بين بوسطن وواشنطن العاصمة.



التعبئة أكثر من اللازم

تتمثل إحدى مزايا السفر بالقطار في القدرة على الاحتفاظ بالممتلكات والأمتعة مع المسافر في جميع الأوقات، لكن لايزال من الضروري حزم الأمتعة بطريقة أكثر ذكاءًا من خلال جلب الملابس والأدوات والأمتعة التي يكون المسافر في حاجة إليها خلال فترة السفر وذلك من أجل أن تكون حقيبة السفر خفيفة وسهلة الحمل أثناء التنقل.



عدم إحضار وجبات خفيفة

اعتمادًا على نوع الرحلة، يمكن أن تتراوح خيارات تناول الطعام على متن الطائرة من وجبات الذواقة المضمنة التي يتم تقديمها في عربة الطعام إلى عربات الوجبات الخفيفة للبيع التي يتم دفعها أسفل الممر الأوسط إلى مقهى في سيارة منفصلة، بينما يكون هناك اختلافًا أثناء استقلال القطار فأنه لا يصح تعبئة الأمتعة بالوجبات الخفيفة نظرًا لبيع الأطعمة والمشروبات في كثير من الأحيان.



عدم فهم ثقافة القطار المحلي

كما هو الحال عند السفر عبر أي بلد، فإن احترام الثقافة المحلية أمر أساسي فعلى سبيل المثال القطارات في اليابان هادئة جدًا بشكل أساسي ولا يُسمع أي صوت تقريبًا قد تكون هناك مناطق مخصصة للتحدث عبر الهاتف، لذلك لا ينصح برفع صوتك كثيرًا، ولا يصح ترك الأطفال يركضون في السيارة، وتضيف أن النظافة متوقعة أيضًا يمكن أن تناول وشرب العصائر في القطار، لكن من الضروري الحرص على أخذ القمامة مع المسافر ووضعها في صندوق القمامة داخل المحطة من حسن السلوك عدم ترك القمامة.

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