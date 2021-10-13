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الأربعاء، 13-10-2021 04:49 م

تجنب فقدان الطريق في الوجهات السياحية الجديدة

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الوكيل الإخباري - يعتبر السفر من أكثر التجارب المثيرة التي يسعى السياح  لتحقيقها من أجل الاستمتاع ومعرفة معلومات وعادات وأماكن جديدة، إلا أن البعض يتعرض لفقدان الطرق مما إلى ضياع الكثير من الوقت بدلًا من استغلاله فضلًا عن الشعور بالضيق لعدم معرفة وتمييز الأماكن.

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بعض النصائح لتجنب فقدان الطريق في وجهة سياحية جديدة :

 

الحصول على خريطة متعددة اللغات
من الضروري البدء باستخدام الخريطة الواضحة والموثوق بها في حالة زيارة وجهة سياحية جديدة، مما يسهل على المسافر طلب المساعدة من السكان المحليين لمعرفة المكان المتجه إليه.

 

طلب المساعدة من السكان المحليين
في حالة الإقامة في فندق من الممكن الطلب من موظف الاستقبال كتابة اسم المكان الذي يريد المسافر زيارته بالتفصيل.

 

تحميل صور الأماكن المراد زيارتها
يمكن طباعة أو حفظ صور الأماكن المراد زيارتها على الهاتف، وذلك لأن اللفظ يمكن أن يكون مختلفًا في اللغة العامية، لكن إخراج الصورة الخاصة بالمكان يسهل الوصول إلى المكان سواء من خلال سؤال السائق أو السكان.

 

التقاط الصور لكل شيء مهم
بهذه الطريقة يمكن أن تكون هناك نسخة إضافة من المعلومات التي يمكن الاحتفاظ بها، ويتم ذلك من خلال الاحتفاظ بجداول القوارب، وقوائم أسعار الجولات أو أي شيء آخر.

 

السؤال عن الاتجاهات
يفضل السؤال عن الاتجاهات من أجل اختصار الوقت والمجهود المبذول أثناء فقدان المسافر للطريق، لذا على الزائر طلب المساعدة من دون خجل من السكان المحليين للوصول إلى المكان بسهولة.


البحث عن المعالم الكبيرة
توجد بعض المباني الشاهقة التي يمكن رؤيتها، وبالتالي تكون علامة واضحة للأماكن التي يرغب المسافر الذهاب إليها، ومن ثم تكون هذه المعالم ضمن العلامات الضرورية التي تساعد في الحصول على الاتجاهات.

 

مراجعة مكتب المعلومات السياحية
يمكن زيارة مكتب المعلومات السياحية في الوجهة الذي يتواجد فيها المسافر، من أجل الحصول على خريطة جيدة أو المشورة لمعرفة المكان الذي يتوجه إليه المسافر.

 

المصدر - سيدتي 

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