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الثلاثاء، 26-01-2021 11:16 ص

تحديث جديد لقائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي دون حجر صحي

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الوكيل الإخباري _ حدثت أبوظبي القائمة الخضراء للدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي.


وتضمنت القائمة في تحديثها الجديد الذي صدر في 25 يناير الجاري “أستراليا، البحرين، الصين، المالديف، السعودية، تايلاند. جرين لاند، جزر فوكلاند، سانت كيتس ونيفيس”.

كما ضمت “سلطنة بروناي، سلطنة عمان، سنغافورة، قطر، منغوليا، موريشيوس، نيوزيلندا، وهونغ كونغ”.

ويتم  تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالمياً، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

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المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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