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الأحد، 18-06-2023 02:30 م

تحذير للسياح: إجراءات بسيطة لتجنب النشل

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الوكيل الإخباري - يستهدف النشالون السياح في الغالب، لأسباب مختلفة، ‎ونشر أحد ‏المسافرين يدعى فولد توايس مجموعة من الأسباب التي تجعل السائح هدفاً للنشالين.

وقال فولد إن السائح يكتشف النشل متأخراً بعد العودة إلى الفندق، في محطات النقل العام ‏المزدحمة، والمعالم السياحية، ومراكز المدن .

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ونصح فولد، السياح بالحذر في المناطق ‏المزدحمة‎،  وبإجراءات يمكنها حمايتهم، مثل وضع حزام عريض مسطح تحت الملابس لتخزين النقود، أو الممتلكات الثمينة فيه، وبتجنب وضع كاميرا حول الرقبة ‏فلا تثير اهتمام النشالين، ووضتها في حقيبة ‏كبيرة، إلى جانب تفادي الحديث بالانجليزية ما أمكن في المواقع السياحية، وتفادي استخدام جهاز جي بي إس، عند المشي والتنقل، ونصح فولد أيضاً بالاكتفاء بنسخة من جواز السفر، وترك الأصل في الفندق، لتجنب ضياعه أو نشله، مع كل ثمين آخر.

 

 

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