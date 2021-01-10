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الأحد، 10-01-2021 03:36 م

تذكرة سفر من أبو ظبي الى اليونان بسعر درهم واحد فقط

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الوكيل الإخباري _ أعلنت احدى شركات الطيران في أبوظبي عن توفير 2021 تذكرة طيران لسكان دولة الإمارات إلى اليونان بسعر درهم واحد فقط، بمناسبة عام 2021.

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ويصل عدد التذاكر المتاحة ضمن هذا العرض نحو 2021 تذكرة لجميع تذاكر الطيران على متن الرحلة الافتتاحية إلى أثينا، والتي ستنطلق في 15 يناير 2021.

 

ويستمر العرض على ما تبقى من تذاكر الطيران مقابل درهم واحد فقط للتذكرة المخصصة للرحلة الواحدة التي تربط أبوظبي مع الوجهتين الجديدتين في اليونان وهما أثينا وثيسالونيكي، وتتوافر تذاكر الرحلات التي يشملها العرض يومي الأحد والإثنين 10 و11 يناير 2021.


ووفقا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الإلكتروني فإن ذلك يأتي في ظل حرص شركة الطيران الوطنية الأحدث في دولة الإمارات، على الاحتفاء بالعام الجديد بطريقة مميزة.


وأوضحت الشركة التي تعد شركة طيران اقتصادية أنها تحرص على إتاحة الفرصة للمسافرين لزيارة وجهاتنا الجديدة بأسعار تنافسية، إذ نتوقع إقبالاً واسعاً من قبل المسافرين ونفاد التذاكر بسرعة.

 

المصدر : سائح 




 




 

 


 

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